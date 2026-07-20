Bộ Giáo dục thông tin vụ xử lý vi phạm thi tốt nghiệp THPT ở Quảng Trị

Liên quan đến vụ việc vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và tỉnh Quảng Trị đã thống nhất chỉ đạo xử lý.

Theo thông tin chính thức từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, qua công tác rà soát dữ liệu Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và tiếp nhận các thông tin phản ánh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các địa phương tổng rà soát công tác tổ chức Kỳ thi, trong đó có vụ việc vi phạm quy chế thi tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực, tỉnh Quảng Trị; kịp thời phát hiện, xác minh, xử lý các dấu hiệu bất thường (nếu có).

Trước đó, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Thông tin tố cáo gian lận thi tốt nghiệp tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực lan truyền trên mạng xã hội.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã có buổi làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị thống nhất chỉ đạo xử lý nghiêm minh, khách quan, đúng quy định của pháp luật; làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời tiếp tục rà soát công tác tổ chức Kỳ thi trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm (nếu có).

Đến nay, trên cơ sở kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 giáo viên liên quan đến vụ việc. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Trị và các cơ quan chức năng theo dõi, chỉ đạo xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Khởi tố 2 giáo viên, xác định 9 thí sinh liên quan

Liên quan đến tiến độ điều tra của cơ quan chức năng địa phương, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, căn cứ kết quả điều tra, xác minh, ngày 17/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Sau khi hai giáo viên bị khởi tố, cơ quan chức năng bước đầu xác định có 9 thí sinh liên quan trực tiếp đến vụ tiêu cực thi tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực.

Trước đó, từ sáng 10/7, trên các nền tảng mạng xã hội lan truyền thông tin phản ánh về dấu hiệu tiêu cực tại địa điểm thi này. Nội dung phản ánh cho rằng một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi đã có hành vi hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài, trong đó có đề cập đến trường hợp người thân của lãnh đạo quản lý nhà trường dự thi tại đây.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã tổ chức họp khẩn, thành lập tổ công tác đặc biệt phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan để rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi, đồng thời tiến hành xác minh các nội dung phản ánh.

Đến tối 11/7, UBND tỉnh Quảng Trị tiếp tục ban hành chỉ đạo rà soát kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT trên toàn tỉnh; giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh bản chất vụ việc, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.