Bão số 5 giật cấp 16, gây mưa lớn, nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 16h ngày 24/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 470 km, cách Hà Tĩnh khoảng 450 km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 390 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h và còn có khả năng mạnh thêm.

Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm bão số 5.

Đến 13h ngày 25/8, bão trên vùng bờ biển khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị với sức gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị - Thành phố Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị cấp 4.

Đến 13h ngày 26/8, bão trên khu vực Trung Lào với sức gió dưới cấp 6; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h và suy yếu dần. Khu vực chịu ảnh hưởng là vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị - Thành phố Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị cấp 4.

Bão số 5 được đánh giá là cơn bão rất mạnh; đặc biệt gây ra lượng mưa rất lớn trong khu vực hoàn lưu bão. Theo dự báo, từ đêm 24-26/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và các trung tâm quốc tế, bão số 5 có thể đạt cấp 12-13, giật 15-16 tại khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Huế; cá biệt có mô hình thậm chí dự báo bão còn mạnh hơn.

"Sự nguy hiểm của cơn bão này không chỉ ở gió mạnh mà còn do tác động tổ hợp của nhiều thiên tai như gió rất mạnh, mưa đặc biệt lớn, nguy cơ ngập lụt diện rộng, lũ quét và sạt lở đất. Như vậy, bão số 5 đe dọa toàn diện từ tuyến biển, vùng đồng bằng đến khu vực miền núi", ông Mai Văn Khiêm đặc biệt nhấn mạnh.

Trước tình hình đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã nâng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai lên cấp 4 – mức rất lớn – cho vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Huế và đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Người dân cần khẩn trương phòng tránh, chằng chống nhà cửa, sơ tán khi có yêu cầu và tuyệt đối không ra khơi trong thời điểm này. Chiều nay (24/8), các đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ có mặt ở Nghệ An để triển khai các biện pháp ứng phó khi bão số 5 đổ bộ.

