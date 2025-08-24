Hà Nội

Xã hội

Bão số 5 giật cấp 16, gây mưa lớn, nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất

Hiện tâm bão cách Nghệ An khoảng 470 km, Hà Tĩnh 450 km, cách Bắc Quảng Trị 390 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 13–14 (134–166 km/h), giật cấp 16.

Gia Đạt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 16h ngày 24/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 470 km, cách Hà Tĩnh khoảng 450 km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 390 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h và còn có khả năng mạnh thêm.

dbqg-xtnd-20250824-1615.gif
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm bão số 5.

Đến 13h ngày 25/8, bão trên vùng bờ biển khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị với sức gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị - Thành phố Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị cấp 4.

Đến 13h ngày 26/8, bão trên khu vực Trung Lào với sức gió dưới cấp 6; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h và suy yếu dần. Khu vực chịu ảnh hưởng là vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị - Thành phố Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị cấp 4.

Bão số 5 được đánh giá là cơn bão rất mạnh; đặc biệt gây ra lượng mưa rất lớn trong khu vực hoàn lưu bão. Theo dự báo, từ đêm 24-26/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và các trung tâm quốc tế, bão số 5 có thể đạt cấp 12-13, giật 15-16 tại khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Huế; cá biệt có mô hình thậm chí dự báo bão còn mạnh hơn.

"Sự nguy hiểm của cơn bão này không chỉ ở gió mạnh mà còn do tác động tổ hợp của nhiều thiên tai như gió rất mạnh, mưa đặc biệt lớn, nguy cơ ngập lụt diện rộng, lũ quét và sạt lở đất. Như vậy, bão số 5 đe dọa toàn diện từ tuyến biển, vùng đồng bằng đến khu vực miền núi", ông Mai Văn Khiêm đặc biệt nhấn mạnh.

Trước tình hình đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã nâng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai lên cấp 4 – mức rất lớn – cho vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Huế và đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Người dân cần khẩn trương phòng tránh, chằng chống nhà cửa, sơ tán khi có yêu cầu và tuyệt đối không ra khơi trong thời điểm này. Chiều nay (24/8), các đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ có mặt ở Nghệ An để triển khai các biện pháp ứng phó khi bão số 5 đổ bộ.

Xã hội

Nông dân Hà Tĩnh “chạy đua” gặt lúa non tránh bão số 5 Kajiki

Với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", nông dân ở Hà Tĩnh đang khẩn trương gặt lúa non, chạy đua với bão số 5 Kajiki.

z6939741652269-384755d25656fa90b1a24c5a1bcbe168.jpg
Dù lúa mới chín được 80%, nhưng người dân các xã Cẩm Bình, Đồng Tiến, Thạch Lạc, Thiên Cầm, Xuân Lộc, Trường Lưu... (tỉnh Hà Tĩnh) vẫn khẩn trương thuê máy cơ giới để thu hoạch, nhằm chạy đua với bão số 5 Kajiki đang tiến sát vào đất liền.
z6939740811293-7167029e993282ab97e39bc753ea1a0c.jpg
Từ sáng sớm 24/8, nhiều hộ dân ở xã Cẩm Bình đã tranh thủ từng giờ nắng trước bão số 5 để gặt lúa. “Trước giờ bão đổ bộ dù biết gặt sớm có thể giảm năng suất và chất lượng lúa nhưng bà con vẫn phải tranh thủ gặt. Lúa dù chỉ mới chín đạt 80% nhưng chúng tôi vẫn thu hoạch nhanh gọn kẻo sợ bão vào, nước lũ về sẽ gây ngập úng và nảy mầm…”, ông Nguyễn Văn Tùng, chia sẻ.
Xem chi tiết

Xã hội

Hà Tĩnh gia cố đê biển sạt lở, sẵn sàng sơ tán người dân đến nơi an toàn

Nhằm hạn chế đê biển bị sạt lở, ăn sâu vào đất liền khi bão số 5 Kajiki đổ bộ, UBND xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã huy động hơn 400 người gia cố các điểm xung yếu.

Khẩn trương gia cố đê Hội Thống

Ngày 24/8, thông tin từ UBND xã Đan Hải (Hà Tĩnh) cho biết, nhằm đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã huy động hơn 400 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên cùng người dân để gia cố các điểm xung yếu trên tuyến đê Hội Thống, đoạn qua thôn Tân Châu Ninh.

Xem chi tiết

Xã hội

Quảng Ninh tạm dừng tham quan, lưu trú trên biển do bão số 5 Kajiki

Do ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki, Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép các hoạt động tham quan, lưu trú trên biển từ 13h ngày 24/8/2025.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong chiều nay (24/8), bão số 5 Kajiki sẽ đi vào vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ với gió mạnh cấp 13. Để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Sở Xây dựng, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ đường thủy nội địa, Ủy ban nhân dân các địa phương ven biển tạm ngừng cấp phép tàu.

anh-chup-man-hinh-2025-08-24-luc-110127.png
Xem chi tiết

