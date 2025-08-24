Hà Tĩnh gia cố đê biển sạt lở, sẵn sàng sơ tán người dân đến nơi an toàn

Nhằm hạn chế đê biển bị sạt lở, ăn sâu vào đất liền khi bão số 5 Kajiki đổ bộ, UBND xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã huy động hơn 400 người gia cố các điểm xung yếu.

Khẩn trương gia cố đê Hội Thống

Ngày 24/8, thông tin từ UBND xã Đan Hải (Hà Tĩnh) cho biết, nhằm đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã huy động hơn 400 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên cùng người dân để gia cố các điểm xung yếu trên tuyến đê Hội Thống, đoạn qua thôn Tân Châu Ninh.

Được biết, khoảng 10 năm trở lại đây, tuyến đê Hội Thống bị biển xâm thực khoảng 600m, nước biển đã ăn sâu vào đất liền khoảng 10 -15m. Để ứng phó với cơn bão số 5 Kajiki, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo địa phương, các lượng lượng công an, quân sự... cùng người dân tiến hành gia cố đê.

Hơn 400 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên cùng người dân chung tay gia cố các điểm xung yếu trên tuyến đê Hội Thống.

Theo ghi nhận của pv, các tuyến kè đã được lực lượng chức năng sử dụng lưới thép và hàng trăm bao tải cát, đá hộc gia cố nhằm đề phòng nước biển dâng cao tiếp tục gây sạt lở. Đồng thời, chủ động phương châm "4 tại chỗ" khi xảy ra sự cố do mưa bão, nhằm giảm thiếu thiệt hại thấp nhất về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Di dời hơn 1.593 người dân đến nơi an toàn

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, lực lượng chức năng xã Đan Hải sẽ tiến hành di dời 655 hộ dân với hơn 1.593 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Nhiều thiết bị, máy móc cũng được huy động để gia cố bờ biển.

Theo ông Trần Quỳnh Thao - Chủ tịch UBND xã Đan Hải (Hà Tĩnh), cho biết: “Hiện, các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, cán bộ đoàn thể cấp xã đã huy động 600 người chuẩn bị cho việc di dời 655 hộ/1.593 nhân khẩu đến nơi an toàn. Lệnh di dời bắt đầu từ 14h chiều nay (24/8). Đến 17h nếu người dân không tự nguyện di dời, chúng tôi sẽ cưỡng chế đến nơi an toàn”.

“Các lực lượng đang tiến hành vận động bà con ở những nhà chưa kiên cố chủ động sơ tán tài sản, con người đến các hộ có nhà ở kiên cố. Trường hợp hộ dân không tự di dời được, lực lượng chức năng sẽ hỗ trợ di dời lên điểm tập trung đặt tại Trường mầm mon, Tiểu học. Xã cũng đã chủ động chuẩn bị sẵn sàng gạo, mì tôm, nước uống, thức ăn chế biến nhanh… để đảm bảo sinh hoạt cho người dân”. ông Trần Quỳnh Thao, cho biết thêm.

Ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra công tác phòng chống bão số 5 tại xã Đan Hải.

Trước đó, Hải đội 102, thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 (đóng quân ở xã Đan Hải) cũng đã điều động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ xuống giúp đỡ người dân đưa tàu thuyền lên bờ, chằng chống nhà cửa, đắp đá vá đê Hội Thống.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hồi 13h ngày 24/8, tâm bão số 5 (tên quốc tế Kajiki) nằm trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách Nghệ An khoảng 520km, cách Hà Tĩnh khoảng 500km, cách Bắc Quảng Trị khoảng 430km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h.