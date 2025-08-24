Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hà Tĩnh gia cố đê biển sạt lở, sẵn sàng sơ tán người dân đến nơi an toàn

Nhằm hạn chế đê biển bị sạt lở, ăn sâu vào đất liền khi bão số 5 Kajiki đổ bộ, UBND xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã huy động hơn 400 người gia cố các điểm xung yếu.

Hạo Nhiên

Khẩn trương gia cố đê Hội Thống

Ngày 24/8, thông tin từ UBND xã Đan Hải (Hà Tĩnh) cho biết, nhằm đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã huy động hơn 400 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên cùng người dân để gia cố các điểm xung yếu trên tuyến đê Hội Thống, đoạn qua thôn Tân Châu Ninh.

Được biết, khoảng 10 năm trở lại đây, tuyến đê Hội Thống bị biển xâm thực khoảng 600m, nước biển đã ăn sâu vào đất liền khoảng 10 -15m. Để ứng phó với cơn bão số 5 Kajiki, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo địa phương, các lượng lượng công an, quân sự... cùng người dân tiến hành gia cố đê.

538308722-122123159720927962-6811582650654049191-n.jpg
Hơn 400 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên cùng người dân chung tay gia cố các điểm xung yếu trên tuyến đê Hội Thống.

Theo ghi nhận của pv, các tuyến kè đã được lực lượng chức năng sử dụng lưới thép và hàng trăm bao tải cát, đá hộc gia cố nhằm đề phòng nước biển dâng cao tiếp tục gây sạt lở. Đồng thời, chủ động phương châm "4 tại chỗ" khi xảy ra sự cố do mưa bão, nhằm giảm thiếu thiệt hại thấp nhất về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Di dời hơn 1.593 người dân đến nơi an toàn

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, lực lượng chức năng xã Đan Hải sẽ tiến hành di dời 655 hộ dân với hơn 1.593 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm.

image.jpg
Nhiều thiết bị, máy móc cũng được huy động để gia cố bờ biển.

Theo ông Trần Quỳnh Thao - Chủ tịch UBND xã Đan Hải (Hà Tĩnh), cho biết: “Hiện, các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, cán bộ đoàn thể cấp xã đã huy động 600 người chuẩn bị cho việc di dời 655 hộ/1.593 nhân khẩu đến nơi an toàn. Lệnh di dời bắt đầu từ 14h chiều nay (24/8). Đến 17h nếu người dân không tự nguyện di dời, chúng tôi sẽ cưỡng chế đến nơi an toàn”.

“Các lực lượng đang tiến hành vận động bà con ở những nhà chưa kiên cố chủ động sơ tán tài sản, con người đến các hộ có nhà ở kiên cố. Trường hợp hộ dân không tự di dời được, lực lượng chức năng sẽ hỗ trợ di dời lên điểm tập trung đặt tại Trường mầm mon, Tiểu học. Xã cũng đã chủ động chuẩn bị sẵn sàng gạo, mì tôm, nước uống, thức ăn chế biến nhanh… để đảm bảo sinh hoạt cho người dân”. ông Trần Quỳnh Thao, cho biết thêm.

536609942-122123311592927962-3626258775592312644-n.jpg
Ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra công tác phòng chống bão số 5 tại xã Đan Hải.

Trước đó, Hải đội 102, thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 (đóng quân ở xã Đan Hải) cũng đã điều động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ xuống giúp đỡ người dân đưa tàu thuyền lên bờ, chằng chống nhà cửa, đắp đá vá đê Hội Thống.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hồi 13h ngày 24/8, tâm bão số 5 (tên quốc tế Kajiki) nằm trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách Nghệ An khoảng 520km, cách Hà Tĩnh khoảng 500km, cách Bắc Quảng Trị khoảng 430km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h.

#Hà Tĩnh #bão số 5 #gia cố #đê biển #sơ tán #người dân

Bài liên quan

Xã hội

Hà Tĩnh khẩn trương ứng phó khẩn cấp bão số 5

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Hà Tĩnh đã yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Sáng 24/8, ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng chủ trì họp trực tuyến với các xã, phường về công tác phòng chống bão. Công điện được gửi tới các sở, ngành, chủ đầu tư công trình trọng điểm, lực lượng quân sự, biên phòng và chính quyền cơ sở để huy động tổng lực ứng phó.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các xã, phường ven biển, cửa sông hoàn thành việc di dời dân trước 17h ngày 24/8. Các hộ sống tại vùng trũng, ven sông suối, khu vực nguy cơ cao phải khẩn cấp sơ tán, trường hợp cần thiết áp dụng biện pháp cưỡng chế để đảm bảo an toàn.

Xem chi tiết

Xã hội

Bão số 5 cách Nghệ An và Hà Tĩnh khoảng 600km, sức gió giật cấp 15

Sáng 24/8, vị trí tâm bão cách Nghệ An khoảng 620km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 600km về phía Đông; sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15.

Do tác động của bão số 5, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15, sóng biển cao 5,0-7,0m, vùng gần tâm bão 7,0-9,0m, biển động dữ dội.

Từ trưa và chiều 24/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến TP Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm 7-9m; biển động dữ dội.

Xem chi tiết

Xã hội

Hà Tĩnh khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào tránh trú bão số 5

Để ứng phó với bão số 5, hàng trăm tàu, thuyền của ngư dân Hà Tĩnh cùng nhiều địa phương lân cận đã di chuyển vào các khu neo đậu an toàn.

Chiều 23/8, thông tin từ Ban quản lý Các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh, tính đến 14h30' ngày 23/8, đã có 605 tàu, thuyền về neo đậu tại các cảng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 564 tàu, thuyền của ngư dân Hà Tĩnh và 41 tàu, thuyền của ngư dân ngoại tỉnh.

Cụ thể, tại cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót (xã Lộc Hà) có 185 tàu, thuyền nội tỉnh và 20 tàu, thuyền ngoại tỉnh; cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão Cửa Hội - Xuân Phổ (xã Đan Hải) có 20 tàu, thuyền nội tỉnh; khu neo đậu tránh trú bão Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm) có 135 tàu, thuyền nội tỉnh; khu neo đậu tránh trú bão Cửa Khẩu (phường Hải Ninh) có 140 tàu, thuyền nội tỉnh.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới