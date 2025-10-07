Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nhiều tuyến đường ở Bắc Ninh ngập nặng, các phương tiện không thể đi qua

Do ảnh hưởng của bão số 11 Matmo, nhiều tuyến đường giao thông ở tỉnh Bắc Ninh đang bị ngập sâu, các phương tiện không thể di chuyển qua.

Khánh Hoài

Do ảnh hưởng của bão số 11 Matmo, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và khu vực lân cận từ đêm 6 đến sáng 7/10 xuất hiện mưa dông kéo dài, gây ngập sâu tại nhiều tuyến đường.

a1-5062.jpg
Mưa dông sáng nay khiến nhiều tuyến đường giao thông ở Bắc Ninh ngập sâu, nhiều phương tiện chết máy.

Theo rà soát của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh, một số khu vực, tuyến đường trên địa bàn tỉnh hiện đang bị ngập sâu do mưa lũ.

Cụ thể, tại quốc lộ 1A (Km104+300 - Km105+300, đoạn qua xã Lạng Giang): Mực nước ngập sâu từ 40 - 50cm, xe máy và ô tô con không thể di chuyển qua.

Tại các xã Bố Hạ, Yên Thế và Đồng Kỳ: Nhiều tuyến đường liên xã bị ngập sâu, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế.

Trên quốc lộ 31 và đường tỉnh 291 (đoạn qua các xã Tuấn Đạo - Vân Sơn - Yên Định), mực nước dâng cao, nhiều đoạn bị chia cắt, nguy cơ sạt lở, trôi nền đường.

Tại đường tỉnh 294C, Km22+900: Xuất hiện sạt lở nghiêm trọng, mặt đường hư hỏng, phương tiện tuyệt đối không lưu thông qua khu vực này cho đến khi được khắc phục bảo đảm an toàn.

Trên sông Thương và sông Cầu: Mực nước tiếp tục dâng nhanh, dòng chảy xiết mạnh. Lực lượng Cảnh sát đường thủy triển khai xuồng chuyên dụng tuần tra, phát loa cảnh báo, hỗ trợ người dân neo đậu tàu thuyền, chằng buộc hàng hóa, tránh va đập, trôi nổi.

a12.jpg
Cảnh sát giao thông Bắc Ninh hỗ trợ đưa phương tiện của người dân qua đoạn đường ngập nước trên quốc lộ 1A.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân hạn chế tối đa việc đi lại qua khu vực ngập sâu, đặc biệt tại Km104+300 - Km105+300 quốc lộ 1A và các tuyến quốc lộ 31, đường tỉnh 291, 294C. Khi buộc phải lưu thông, cần giảm tốc độ, bật đèn chiếu sáng, giữ khoảng cách an toàn và tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng. Chủ phương tiện thủy cần chủ động neo đậu an toàn, gia cố dây neo, không hoạt động trong điều kiện nước chảy xiết để tránh sự cố đáng tiếc.

Hiện tại, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục trực 24/24 giờ, phối hợp với chính quyền và các đơn vị chức năng tổ chức phân luồng, ứng trực, hỗ trợ nhân dân, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong mưa bão.

#bão số 11 Matmo #CSGT Bắc Ninh #Công an Bắc Ninh

Bài liên quan

Xã hội

Hàng trăm người khẩn trương khắc phục sạt trượt đê bối ở Bắc Ninh

Một đoạn chân đê bối qua khu vực phường Yên Dũng (tỉnh Bắc Ninh) đã xảy ra sạt trượt đất dài khoảng 40m.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 Matmo gây mưa lớn kéo dài, sáng 7/10, một đoạn chân đê bối qua khu vực phường Yên Dũng (tỉnh Bắc Ninh) xảy ra sạt trượt đất dài khoảng 40m. Tuy nhiên, nhờ công tác tuần tra, kiểm soát và bảo đảm an toàn đê điều được triển khai thường xuyên, nghiêm túc nên sự cố được phát hiện kịp thời, không để xảy ra thiệt hại.

a1-888.jpg
Cán bộ, chiến sĩ bộ đội, Công an, dân quân cùng người dân cùng nhau khắc phục đoạn đê bối bị sạt trượt đất.
Xem chi tiết

Xã hội

Công an Bắc Ninh giải cứu người dân khỏi nước lũ

Công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động lực lượng xuyên đêm ứng phó, triển khai ứng trực tại các điểm xung yếu để bảo vệ an toàn cho người dân và tài sản.

1.jpg
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, từ đêm 6/10 đến sáng 7/10, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có mưa to và dông, gây ngập úng ở một số địa phương. Lượng mưa tính từ 1h ngày 6/10 đến 1h ngày 7/10 phổ biến từ 40 - 80 mm, có nơi cao hơn.
2-4813.jpg
Mưa lớn còn gây ngập lụt, cô lập nhiều nơi trên địa bàn Bắc Ninh, đặc biệt là ở các xã vùng cao như: Sơn Động, Dương Hưu, Đèo Gia. Trên Sông Cầu, sông Thương có mực nước dao động quanh báo động I, riêng Trạm Cầu Sơn và Đáp Cầu có thời điểm vượt báo động I.
Xem chi tiết

Xã hội

Bão số 11 Matmo gây mưa lớn, nhiều nơi ở Bắc Ninh ngập nặng

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, từ đêm 6- 7/10, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có mưa to và dông, gây ngập úng ở một số địa phương.

Từ đêm 6/10 đến sáng 7/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 Matmo, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có mưa vừa, một số nơi mưa to và dông. Lượng mưa tính từ 1h ngày 6/10 đến 1h ngày 7/10 phổ biến từ 40 - 80 mm, có nơi cao hơn như: Đá Ong 141,8 mm, Đèo Hạ My 142 mm, Xuân Hương 144 mm…

2.jpg
Nước ngập sâu tại khu vực liên cơ quan gần Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh).
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Để Nghị quyết 66-NQ/TW trở thành tư duy thể chế đột phá

Để Nghị quyết 66-NQ/TW trở thành tư duy thể chế đột phá

Nghị quyết số 66-NQ/TW do Bộ Chính trị ban hành không chỉ phản ánh yêu cầu cấp bách của thực tiễn phát triển đất nước trong bối cảnh mới, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn về hoàn thiện thể chế trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng và chuyển đổi số toàn cầu.