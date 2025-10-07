Nhiều tuyến đường ở Bắc Ninh ngập nặng, các phương tiện không thể đi qua

Do ảnh hưởng của bão số 11 Matmo, nhiều tuyến đường giao thông ở tỉnh Bắc Ninh đang bị ngập sâu, các phương tiện không thể di chuyển qua.

Do ảnh hưởng của bão số 11 Matmo, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và khu vực lân cận từ đêm 6 đến sáng 7/10 xuất hiện mưa dông kéo dài, gây ngập sâu tại nhiều tuyến đường.

Mưa dông sáng nay khiến nhiều tuyến đường giao thông ở Bắc Ninh ngập sâu, nhiều phương tiện chết máy.

Theo rà soát của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh, một số khu vực, tuyến đường trên địa bàn tỉnh hiện đang bị ngập sâu do mưa lũ.

Cụ thể, tại quốc lộ 1A (Km104+300 - Km105+300, đoạn qua xã Lạng Giang): Mực nước ngập sâu từ 40 - 50cm, xe máy và ô tô con không thể di chuyển qua.

Tại các xã Bố Hạ, Yên Thế và Đồng Kỳ: Nhiều tuyến đường liên xã bị ngập sâu, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế.

Trên quốc lộ 31 và đường tỉnh 291 (đoạn qua các xã Tuấn Đạo - Vân Sơn - Yên Định), mực nước dâng cao, nhiều đoạn bị chia cắt, nguy cơ sạt lở, trôi nền đường.

Tại đường tỉnh 294C, Km22+900: Xuất hiện sạt lở nghiêm trọng, mặt đường hư hỏng, phương tiện tuyệt đối không lưu thông qua khu vực này cho đến khi được khắc phục bảo đảm an toàn.

Trên sông Thương và sông Cầu: Mực nước tiếp tục dâng nhanh, dòng chảy xiết mạnh. Lực lượng Cảnh sát đường thủy triển khai xuồng chuyên dụng tuần tra, phát loa cảnh báo, hỗ trợ người dân neo đậu tàu thuyền, chằng buộc hàng hóa, tránh va đập, trôi nổi.

Cảnh sát giao thông Bắc Ninh hỗ trợ đưa phương tiện của người dân qua đoạn đường ngập nước trên quốc lộ 1A.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân hạn chế tối đa việc đi lại qua khu vực ngập sâu, đặc biệt tại Km104+300 - Km105+300 quốc lộ 1A và các tuyến quốc lộ 31, đường tỉnh 291, 294C. Khi buộc phải lưu thông, cần giảm tốc độ, bật đèn chiếu sáng, giữ khoảng cách an toàn và tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng. Chủ phương tiện thủy cần chủ động neo đậu an toàn, gia cố dây neo, không hoạt động trong điều kiện nước chảy xiết để tránh sự cố đáng tiếc.

Hiện tại, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục trực 24/24 giờ, phối hợp với chính quyền và các đơn vị chức năng tổ chức phân luồng, ứng trực, hỗ trợ nhân dân, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong mưa bão.