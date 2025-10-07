Hà Nội

Xã hội

Công an Bắc Ninh giải cứu người dân khỏi nước lũ

Công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động lực lượng xuyên đêm ứng phó, triển khai ứng trực tại các điểm xung yếu để bảo vệ an toàn cho người dân và tài sản.

1.jpg
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, từ đêm 6/10 đến sáng 7/10, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có mưa to và dông, gây ngập úng ở một số địa phương. Lượng mưa tính từ 1h ngày 6/10 đến 1h ngày 7/10 phổ biến từ 40 - 80 mm, có nơi cao hơn.
2-4813.jpg
Mưa lớn còn gây ngập lụt, cô lập nhiều nơi trên địa bàn Bắc Ninh, đặc biệt là ở các xã vùng cao như: Sơn Động, Dương Hưu, Đèo Gia. Trên Sông Cầu, sông Thương có mực nước dao động quanh báo động I, riêng Trạm Cầu Sơn và Đáp Cầu có thời điểm vượt báo động I.
3.jpg
Trước tình hình khẩn cấp, Công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động lực lượng phối hợp với các đơn vị địa phương xuyên đêm ứng phó, triển khai ứng trực tại các điểm xung yếu để bảo vệ an toàn cho người dân và tài sản.
4.jpg
Tại xã Đồng Kỳ (Bắc Ninh), sáng nay (7/10), nước lũ ngập sâu ở khu vực suối Dọc khiến gia đình anh Vũ Đức Thọ (sinh năm 1983) cùng vợ là chị Lý Thị Năm (sinh năm 1987), mẹ già là bà Lê Thị Ký (sinh năm 1949) và con nhỏ 10 tuổi bị cô lập. Lực lượng Công an xã Đồng Kỳ (tỉnh Bắc Ninh) ngay sau đó khẩn trương triển khai lực lượng và phương tiện đến cứu.
5.jpg
Nước lũ ngập sâu, nhưng các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đồng Kỳ đã kịp thời đưa gia đình anh Thọ thoát khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.
6.jpg
Tại thôn Cao Thượng, Công an xã Lạng Giang cũng khẩn trương triển khai lực lượng phối hợp, giải cứu hộ gia đình chị Trịnh Thị Thi bị nước lũ cô lập ra khỏi khu vực nguy hiểm.
7.jpg
Lực lượng chức năng xã Tam Tiến cũng triển khai lực lượng, nỗ lực hỗ trợ nhân dân di chuyển đồ đạc, tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn.
>>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội, nhiều khu vực ngập sâu do ảnh hưởng bão số 11:
