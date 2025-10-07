Công an Bắc Ninh giải cứu người dân khỏi nước lũ

Theo dự báo, ngày 7/10, lũ trên sông Cầu, sông Thương (Thái Nguyên, Bắc Ninh) và các sông khác ở tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn đang lên nhanh. Trong vài ngày tới, lũ trên các sông sẽ vượt mức báo động 3.

Hiện nay, lũ trên sông Cầu, sông Thương (Thái Nguyên, Bắc Ninh) và các sông khác ở tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn đang lên nhanh; các sông khác ở khu vực Bắc Bộ đang lên.