Công an Bắc Ninh giải cứu người dân khỏi nước lũ

Cảnh báo nguy cơ lũ đặc biệt lớn trên các sông ở miền Bắc
Theo dự báo, ngày 7/10, lũ trên sông Cầu, sông Thương (Thái Nguyên, Bắc Ninh) và các sông khác ở tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn đang lên nhanh. Trong vài ngày tới, lũ trên các sông sẽ vượt mức báo động 3.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 7/10, lũ trên sông Cầu, sông Thương (Thái Nguyên, Bắc Ninh) và các sông khác ở tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn đang lên nhanh. Trong vài ngày tới, lũ trên các sông sẽ vượt mức báo động 3, khả năng xuất hiện lũ đặc biệt lớn trên các sông này.
Hiện nay, lũ trên sông Cầu, sông Thương (Thái Nguyên, Bắc Ninh) và các sông khác ở tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn đang lên nhanh; các sông khác ở khu vực Bắc Bộ đang lên.
Bão số 11 gây mưa lớn, nhiều hành khách vạ vật chờ ở sân bay Nội Bài
Nhiều hành khách ở khu vực ghế chờ sân bay Nội Bài lo ngại chuyến bay của mình bị ảnh hưởng, không thể cất cánh đúng giờ nên khá suốt ruột.
Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, từ sáng 7/10, do ảnh hưởng của cơn bão số 11 Matmo, trên địa bàn Hà Nội có mưa to, nhiều khu vực nước ngập sâu trong nước.
Tại sân bay Quốc tế Nội Bài cũng có mưa rất lớn. Nhằm ứng phó với cơn bão số 11, một số hãng bay đã điều chỉnh nhiều chuyến bay đảm bảo an toàn hàng không. Nhiều hành khách ở khu vực ghế chờ lo ngại chuyến bay của mình bị ảnh hưởng, không thể cất cánh đúng giờ nên khá sốt ruột.
Hà Nội cập nhật các 'điểm nóng' ngập lụt
Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu cơ quan chức năng liên tục thông tin về tình hình, diễn biến chung, kết quả xử lý, giải quyết các điểm “nóng” ngập lụt.
Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành thông báo kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Trần Sỹ Thanh tại cuộc họp trực tuyến về công tác ứng phó với cơn bão số 11 trên địa bàn.
Theo đó, sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 04/10/2025 của Chủ tịch UBND TP về việc khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão số 11 Matmo.
Đọc nhiều nhất
TNGT nghiêm trọng ở Quảng Trị , ô tô con bị vò nát, 4 người thương vong
Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Quảng Trị làm 1 người chết, 3 người bị thương.
Mưa lớn dồn dập sáng 7/10, đường phố Hà Nội tiếp tục ngập sâu
Từ rạng sáng 7/10, trên địa bàn TP Hà Nội có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm khiến nhiều tuyến phố đã ngập sâu.
Toàn cảnh truy bắt nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai
5 mũi xác minh do 5 Phó giám đốc Công an Đồng Nai phụ trách với 15 tổ công tác gồm hơn 500 cán bộ, chiến sĩ điều tra truy bắt nghi phạm sát hại 3 người.
Phát hiện thêm nhiều tài sản khủng của Phó Đức Nam Mr. Pips
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội còn phát hiện thêm nhiều tài khoản ngân hàng của Phó Đức Nam và 4 căn hộ tại Campuchia, Dubai, Úc, Thổ Nhĩ Kỳ…
Bị phạt vì thông tin sai về quy hoạch phân khu đô thị Nam sông Đuống
Một người đàn ông đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng do đăng tải thông tin sai sự thật về quy hoạch phân khu đô thị Nam sông Đuống.
Tạm giữ tên 'đạo chích' mới ra tù lại đi ăn trộm
Hà là đối tượng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, ra tù năm 2019. Do lười lao động, không việc làm ổn định nên y tiếp tục đi ăn trộm.
4 giờ tuần tra, Cảnh sát giao thông Bắc Ninh phát hiện 124 “ma men”
Sau khoảng 4 giờ tuần tra, CSGT Bắc Ninh phát hiện, lập biên bản 453 trường hợp vi phạm giao thông. Đáng chú ý, có 124 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Bắt nghi phạm dùng súng sát hại 3 người ở Đồng Nai
Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt được nghi phạm Lê Sỹ Tùng để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.
Tạm giam đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước
Đối tượng bị bắt tạm giam điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Khởi tố Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội làm giả bệnh án
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố, tạm giam ông Hoàng Văn Huấn - Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội cùng nhiều đồng phạm làm giả bệnh án.