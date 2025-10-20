Hà Nội

Xã hội

Đi nộp phạt, nhiều phụ nữ bất ngờ nhận quà từ CSGT

Sáng 20/10, nhiều phụ nữ tỏ ra hết sức bất ngờ khi đến nộp phạt, làm thủ tục hành chính… đã được CSGT tặng hoa cùng món quà nhỏ nhưng thật ý nghĩa.

Đăng Lê

7h30 sáng ngày đầu tuần tại Trạm CSGT Đa Phước (Phòng CSGT -PC08, Công an TPHCM) đông đúc người dân đến nộp phạt vi phạm và làm các thủ tục hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ. Bất ngờ một số cán bộ, chiến sĩ CSGT trên tay cầm nhiều bó hoa cùng món quà nhỏ đến tặng những người phụ nữ.

nop-phat.jpg

“Hôm nay ngày 20/10, ngày Phụ nữ Việt Nam, chúng tôi thay mặt Ban chỉ huy và toàn thể Cán bộ, Chiến sĩ Trạm CSGT Đa Phước gởi tặng các cô, các chị cành hoa và món quà nhỏ. Ngoài ra trong món quà là móc khóa tặng kèm có đầy đủ thông tin tuyên truyền về an toàn giao thông cũng như những cải cách thủ tục hành chính qua công nghệ số để mọi người dễ tiếp cận và tiện ích hơn”, đại diện CSGT nói khi tặng quà cho phụ nữ.

nop-phat-2.jpg

Chị Thái Mỹ Tâm , một người có mặt và nhận quà tặng từ CSGT Đa Phước bày tỏ sự bất ngờ xen lẫn thích thú khi nhận quà tặng là bó hoa cùng quả dừa khắc tỉ mỉ thông tin Trạm CSGT Đa Phước.

nop-phat-3.jpg

“Sáng lo chở con đi học, lại đến ngày theo lịch hẹn đóng phạt khiến tôi không nhớ ngày hôm nay là ngày của phụ nữ Việt Nam. Bất ngờ được các CSGT bày tỏ sự trân trọng phụ nữ, tặng món quà tuy nhỏ nhưng rất ý nghĩa khiến tôi xúc động và thấy vui trong lòng”, chị Tâm chia sẻ.

nop-phat-4.jpg
nop-phat-5.jpg
nop-phat-7.jpg
nop-phat-8.jpg
Món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa của Trạm CSGT Đa Phước.
