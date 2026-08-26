Nhảy khỏi xe tránh tai nạn, người đàn ông bị container cán tử vong

Xảy ra va chạm với 2 xe máy ngay làn đường dành cho phương tiện 2 bánh, người đàn ông nhảy khỏi xe qua bên dải bêtông phân cách đúng lúc container lao tới…

Vụ tai nạn giao thông hy hữu xảy ra sáng nay 26/8 trên đường Nguyễn Thị Định (đoạn qua phường Cát Lái, TP HCM) làm người đàn ông 41 tuổi tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ TNGT khiến người đàn ông 41 tuổi tử vong

Một nhân chứng ngay tại hiện trường cho biết, khoảng gần 7h sáng cùng ngày, người đàn ông này chạy xe máy đúng làn đường dành cho xe 2 bánh có dải phân cách bêtông phân với làn xe tải từ hướng phà Cát Lái ra nút giao Mỹ Thuỷ. Khi còn cách nút giao vài trăm mét, xe của người đàn ông xảy ra va chạm với 2 xe máy khác.

Dấu vết va chạm bên làn đường xe 2 bánh, người đàn ông nhảy "thoát thân" qua bên kia dải bêtông phân cách nhưng không may bị container tông chết.

Ngay vừa xảy ra vụ việc, người đàn ông này nhảy khỏi xe qua bên kia dải bêtông phân cách. Đúng lúc này xe đầu kéo container lao tới và nạn nhân chưa kịp ngồi dậy nên bị cán tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, xe máy của nạn nhân nằm bên làn đường 2 bánh, trong khi thi thể nạn nhân nằm bên kia làn đường xe tải. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực giờ cao điểm ùn ứ nhẹ, tuy nhiên nhờ sự có mặt nhanh chóng của CSGT, Công an, dân phòng, lực lượng an ninh cơ sở phường Cát Lái và bảo vệ cảng Cát Lái điều tiết, bảo vệ hiện trường nên lưu thông vẫn ổn định.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Đội CSGT Cát Lái (Phòng CSGT – PC08, Công an TP HCM) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ.