Vận chuyển thi thể nạn nhân TNGT giá 119 triệu đồng, HTX Tiền An bị đình chỉ

Chính quyền địa phương đã yêu cầu cơ sở này tạm dừng hoạt động từ ngày 15/1 cho đến khi hoàn thiện đầy đủ các quy định pháp luật.

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao thông tin một cơ sở dịch vụ ở Quảng Ninh đưa thi thể 2 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông ở phường Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) về tỉnh Hà Giang cũ (nay là Tuyên Quang) để mai táng với tổng chi phí trọn gói lên tới 119 triệu đồng. Nhiều ý kiến cho rằng mức giá này là quá cao theo với giá thị trường.

Ngày 15/1, ông Nguyễn Văn Bắc, Chủ tịch UBND phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, chính quyền địa phương đã lập đoàn kiểm tra cơ sở làm việc của Hợp tác xã dịch vụ tang lễ Tiền An (HTX Tiền An).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng không thấy có bảng niêm yết giá dịch vụ của hợp tác xã. Vì vậy, chính quyền địa phương đã yêu cầu cơ sở này tạm dừng hoạt động từ ngày 15/1 cho đến khi hoàn thiện đầy đủ các quy định pháp luật; xây dựng và niêm yết công khai bảng giá dịch vụ, bảo đảm minh bạch.

Theo báo cáo của HTX Tiền An, khoảng 23h20 ngày 11/1, đơn vị này nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại phường Liên Hòa khiến 2 người tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn. Sau khi được cơ quan công an và gia đình nạn nhân đồng ý, HTX đã điều động 2 ô tô cùng 4 lao động đến hiện trường hỗ trợ xử lý các thi thể.

Thi thể các nạn nhân được đưa về Nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên để phục vụ công tác pháp y. HTX tiếp tục bố trí nhân lực, chuẩn bị vật dụng cần thiết, phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm, xử lý thi thể. Trước khi thực hiện các dịch vụ, HTX cho biết đã trao đổi cụ thể về nội dung công việc, chi phí và được gia đình nạn nhân thống nhất bằng văn bản thỏa thuận.

Đối với việc vận chuyển thi thể về quê nhà tại Tuyên Quang, HTX chuẩn bị 2 xe ô tô với 4 tài xế, căn cứ quy định mỗi xe chỉ chở một thi thể và thời gian lái xe liên tục không quá 8 giờ. Gia đình nạn nhân đã đặt cọc 10 triệu đồng bằng hình thức chuyển khoản.

Cũng theo giải trình của HTX Tiền An, đến rạng sáng 12/1, 2 xe xuất phát từ Quảng Yên. Khi đến địa phận tỉnh Vĩnh Phúc cũ, thì có người điều khiển "xe 0 đồng" xuất hiện, nói là đã liên hệ với gia đình nạn nhân đến để hỗ trợ. Cho rằng xe của HTX không thể vào tận nhà nạn nhân do địa hình đồi núi phức tạp nên khi còn cách điểm đến khoảng 70 km, theo đề nghị của gia đình, hai bên thống nhất chuyển thi thể sang xe "0 đồng".

Do không đưa thi thể về đúng địa điểm theo thỏa thuận ban đầu, Giám đốc HTX Tiền An đã đồng ý giảm 19 triệu đồng. Gia đình nạn nhân thanh toán tổng cộng 100 triệu đồng.

Đại diện HTX này cũng cho biết, sau khi xét hoàn cảnh khó khăn và trước phản ánh trên mạng xã hội, HTX đã chủ động hỗ trợ lại gia đình nạn nhân 50 triệu đồng, khiến chi phí thực tế gia đình phải trả là 50 triệu đồng.