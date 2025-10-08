Nhận hối lộ, 2 cán bộ phường ở TP Huế bị khởi tố

Hai cán bộ phường Thuận Hóa (TP Huế) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Ngày 8/10, cơ quan CSĐT Công an TP.Huế cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 bị can từng công tác tại Phường Phú Hội (Quận Thuận Hóa cũ) về tội nhận hối lộ.

Cơ quan Công an khám xét nơi làm việc của 2 bị can.

Theo đó, các bị can bị bắt, gồm: Dương Đăng Khoa, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ công thuộc UBND Phường Thuận Hóa, TP.Huế (nguyên Phó chủ tịch UBND Phường Phú Hội cũ) và Hoàng Văn Thắng, chuyên viên phòng Kinh tế - hạ tầng đô thị UBND Phường Thuận Hóa (nguyên là cán bộ UBND Phường Phú Hội cũ).

Được biết, các bị can bị bắt vì liên quan đến tội nhận hối lộ khi đang còn công tác tại Phường Phú Hội cũ.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bắt loạt cán bộ xã ở Hà Nội về hành vi nhận hối lộ: