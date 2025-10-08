Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nhận hối lộ, 2 cán bộ phường ở TP Huế bị khởi tố

Hai cán bộ phường Thuận Hóa (TP Huế) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Hạo Nhiên

Ngày 8/10, cơ quan CSĐT Công an TP.Huế cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 bị can từng công tác tại Phường Phú Hội (Quận Thuận Hóa cũ) về tội nhận hối lộ.

z70949378163892648e5c49f0e0dc567e48f7de41fad10-17599175307471245054415.jpg
Cơ quan Công an khám xét nơi làm việc của 2 bị can.

Theo đó, các bị can bị bắt, gồm: Dương Đăng Khoa, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ công thuộc UBND Phường Thuận Hóa, TP.Huế (nguyên Phó chủ tịch UBND Phường Phú Hội cũ) và Hoàng Văn Thắng, chuyên viên phòng Kinh tế - hạ tầng đô thị UBND Phường Thuận Hóa (nguyên là cán bộ UBND Phường Phú Hội cũ).

Được biết, các bị can bị bắt vì liên quan đến tội nhận hối lộ khi đang còn công tác tại Phường Phú Hội cũ.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bắt loạt cán bộ xã ở Hà Nội về hành vi nhận hối lộ:

(Nguồn: THĐT)
#TP Huế #Công an #khởi tố #cán bộ #nhận hối lộ #điều tra

Bài liên quan

Xã hội

Khởi tố cựu Phó Bí thư Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh vì nhận hối lộ

Cựu phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh bị khởi tố tội nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Fee Land và các đơn vị liên quan.

Tại buổi họp báo Bộ Công an chiều 6/10, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết, ngày 21/7/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Nhận hối lộ và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty cổ phần Fee Land và các đơn vị liên quan.

67777.jpg
Bà Phan Thị Mỹ Thanh
Xem chi tiết

Xã hội

Nhận hối lộ, hai nguyên lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm 81-05D lãnh án

Ngày 16/9, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm 81-05D

Theo cáo trạng, giai đoạn 2018-2022, Trần Minh Lượng (Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 81-05D, Công ty TNHH Đăng kiểm Cao Nguyên) và Lê Đình Vượng (Phó Giám đốc) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thỏa thuận nhận tiền của nhiều cá nhân, chủ phương tiện nhằm hợp thức hóa thủ tục nghiệm thu, đăng kiểm cho các xe cơ giới tự cải tạo nhưng không có hồ sơ thiết kế.

Số hồ sơ này chưa được cơ quan chuyên môn thẩm định, song vẫn được đưa vào sử dụng để hợp thức hóa quy trình đăng kiểm. Điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn kỹ thuật nhưng vẫn được lưu thông, tạo ra rủi ro cho người tham gia giao thông.

Xem chi tiết

Xã hội

Bị xử phạt vì bình luận sai vụ án nhận hối lộ buôn gỗ lậu ở Thanh Hoá

Ông Tr. thừa nhận là chủ tài khoản facebook có bình luận trên với hàm ý là cán bộ kiểm lâm ở Quan Hoá (cũ) không trong sáng.

Ngày 16/9, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Công an xã Nam Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Khắc Tr. (sinh năm 1966, ở bản Phố Mới, xã Nam Xuân, tỉnh Thanh Hóa) với số tiền 10 triệu đồng về hành vi vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

o-tr-lam-viec-taijpg.jpg
Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới