Xã hội

Nhận hối lộ, hai nguyên lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm 81-05D lãnh án

Ngày 16/9, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm 81-05D

Hà Gia

Theo cáo trạng, giai đoạn 2018-2022, Trần Minh Lượng (Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 81-05D, Công ty TNHH Đăng kiểm Cao Nguyên) và Lê Đình Vượng (Phó Giám đốc) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thỏa thuận nhận tiền của nhiều cá nhân, chủ phương tiện nhằm hợp thức hóa thủ tục nghiệm thu, đăng kiểm cho các xe cơ giới tự cải tạo nhưng không có hồ sơ thiết kế.

Số hồ sơ này chưa được cơ quan chuyên môn thẩm định, song vẫn được đưa vào sử dụng để hợp thức hóa quy trình đăng kiểm. Điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn kỹ thuật nhưng vẫn được lưu thông, tạo ra rủi ro cho người tham gia giao thông.

bi-cao.jpg
Hai bị cáo tại phiên toà xét xử sơ thẩm. Ảnh: N.L

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử khẳng định hành vi của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài, có tổ chức, phạm tội nhiều lần. Trong đó, bị cáo Lượng chịu trách nhiệm chính với số tiền đặc biệt lớn, giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo; còn Vượng là đồng phạm tích cực.

Cụ thể, bị cáo Lượng đã nhận hơn 776 triệu đồng từ 53 cá nhân để "mua khống" 106 hồ sơ thiết kế thi công cải tạo xe; bị cáo Vượng nhận 324 triệu đồng từ 31 cá nhân để "mua khống" 38 hồ sơ.

Hành vi của các bị cáo nhằm trục lợi cá nhân, gây tổn hại nghiêm trọng đến tính liêm chính của hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng kiểm, tạo dư luận bức xúc, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân đối với cơ quan công quyền nên cần xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Trần Minh Lượng (SN 1970, ở phường Pleiku) 10 năm tù, Lê Đình Vượng (SN 1982, ở phường Hội Phú) 4 năm tù, cùng về tội “Nhận hối lộ”.

(Nguồn: THĐT)
