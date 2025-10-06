Khởi tố cựu Phó Bí thư Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh vì nhận hối lộ

Cựu phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh bị khởi tố tội nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Fee Land và các đơn vị liên quan.

Tại buổi họp báo Bộ Công an chiều 6/10, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết, ngày 21/7/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Nhận hối lộ và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty cổ phần Fee Land và các đơn vị liên quan.

Bà Phan Thị Mỹ Thanh

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 8 bị can. Trong đó, 3 bị can về tội “Nhận hối lộ”, cụ thể là: Phan Thị Mỹ Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Võ Thanh Nhuận, Trưởng phòng Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai; Đỗ Đình Ngoan, Định giá viên Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai.

5 bị can về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” gồm: Đinh Quốc Thái, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Võ Văn Chánh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Cao Tiến Dũng, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai; Vũ Minh Lý, Giám đốc Công ty Fee Land.

Bước đầu xác định, các đối tượng đã móc nối với lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai, định giá viên của cơ quan định giá để giảm tiền sử dụng đất phải nộp, gây thiệt hại tạm tính khoảng gần 200 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời áp dụng đồng bộ các biện pháp theo luật định nhằm đảm bảo thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.