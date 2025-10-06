Hà Nội

Xã hội

Khởi tố cựu Phó Bí thư Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh vì nhận hối lộ

Cựu phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh bị khởi tố tội nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Fee Land và các đơn vị liên quan.

Hải Ninh

Tại buổi họp báo Bộ Công an chiều 6/10, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết, ngày 21/7/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Nhận hối lộ và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty cổ phần Fee Land và các đơn vị liên quan.

67777.jpg
Bà Phan Thị Mỹ Thanh

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 8 bị can. Trong đó, 3 bị can về tội “Nhận hối lộ”, cụ thể là: Phan Thị Mỹ Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Võ Thanh Nhuận, Trưởng phòng Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai; Đỗ Đình Ngoan, Định giá viên Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai.

5 bị can về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” gồm: Đinh Quốc Thái, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Võ Văn Chánh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Cao Tiến Dũng, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai; Vũ Minh Lý, Giám đốc Công ty Fee Land.

Bước đầu xác định, các đối tượng đã móc nối với lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai, định giá viên của cơ quan định giá để giảm tiền sử dụng đất phải nộp, gây thiệt hại tạm tính khoảng gần 200 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời áp dụng đồng bộ các biện pháp theo luật định nhằm đảm bảo thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Bắt tạm giam nữ doanh nhân Hoàng Hường

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hường về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 3/10, theo bản tin thời sự của VTV, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố Hoàng Hường (38 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ) để điều tra tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng tội danh trên, 2 em rể và ba nhân viên của Hoàng Hường cũng bị khởi tố.

8888.jpg
Nữ doanh nhân Hoàng Hường.
Khởi tố Phó Tổng Giám đốc Công ty Thiên Minh Đức và 7 nhân viên

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại Công ty Thiên Minh Đức, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 8 bị can, trong đó có 1 Phó Tổng Giám đốc.

Ngày 30/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) thông tin đang điều tra vụ án “Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Công ty Thiên Minh Đức) và các đơn vị liên quan.

Mở rộng điều tra vụ án, ngoài hành vi phạm tội của 7 bị can đã khởi tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã điều tra làm rõ dấu hiệu phạm tội của một số đối tượng liên quan.

Camera AI phát hiện, cảnh báo ngay tới công an xe che biển số

Nếu tài xế cố tình che biển số thì camera AI cũng có tính năng tự động nhận diện và cảnh báo tới lực lượng làm nhiệm vụ tại địa điểm gần nhất để xử lý.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, từ 12h ngày 25/9 đến 12h ngày 26/9, camera AI trên phố Phạm Văn Bạch (Hà Nội) đã phát hiện 543 trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Vị đại diện Cục CSGT cho biết thêm, hiện đơn vị đang thí điểm lắp đặt khoảng 10 camera trên các tuyến giao thông của nội đô Hà Nội và một số cao tốc. Tới đây, Cục CSGT sẽ lắp thêm hàng nghìn camera trên các tuyến cao tốc và tuyến đường ở cả nước.

