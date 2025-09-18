Hà Nội

Xã hội

Nhầm lẫn khi tìm chém đối thủ, 3 người đi đường phải nhập viện

Do mâu thuẫn trên mạng, nhóm đối tượng mang theo đao, kiếm, dao tự chế đi hỗn chiến, khiến 3 người đi đường bị tai nạn phải nhập viện cấp cứu.

Gia Đạt

Ngày 18/9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác điều tra, truy xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát hình sự) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 8 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

capture-6613.png
Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 16/9/2025, do mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook, Nguyễn Duy Tiến, sinh năm 2010, trú tại Tổ dân phố Quần Phương 2, xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình đã hẹn với Vũ Đức Minh, sinh năm 2008, trú tại Xóm 5, xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình đến khu vực cổng Công ty Cổ phần may Sông Hồng, có địa chỉ tại Tổ dân phố Thiên Bình, xã Quỹ Nhất để “giải quyết” mâu thuẫn.

Khi đi, Vũ Đức Minh rủ theo 7 đối tượng khác di chuyển trên 4 xe mô tô, mang theo đao, kiếm, dao tự chế tìm nhóm của Nguyễn Duy Tiến để đánh nhau. Khoảng 22h cùng ngày, trong quá trình di chuyển đến điểm hẹn, do nhầm lẫn, nhóm của Minh đã truy đuổi, chèn ép một xe mô tô đi trên đường với những người không liên quan, khiến 3 người dân bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, phải nhập viện cấp cứu.

Quá trình điều tra, Cơ quan chức năng xác định có 8 đối tượng có liên quan nên đã triệu tập để điều tra, làm rõ. Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm tội.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: ĐTHĐT.
