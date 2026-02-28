Hà Nội

Ấn tượng trước loạt địa điểm bỏ hoang khắp thế giới

Quân sự - Thế giới

Ấn tượng trước loạt địa điểm bỏ hoang khắp thế giới

Nhiều địa điểm bỏ hoang trên khắp thế giới mang vẻ đẹp kỳ lạ và bí ẩn, thu hút những người thích khám phá và du lịch mạo hiểm.

An An (Theo Bored Panda)
Lâu đài bỏ hoang trong rừng nhìn từ trên cao. (Nguồn ảnh: Instagram/Bored Panda)
Bên trong một công viên giải trí bị bỏ hoang ở Nhật Bản đã bị thiên nhiên "xâm chiếm".
Cổng vào một khu đất bỏ hoang ở Ba Lan.
Cảnh sắc mùa thu xung quanh nhà máy pha lê cũ ở Colorado.
Lâu đài Sammezzano đầy mê hoặc và hoang vắng giữa lòng Tuscany, Italy.
Tháp cổ Scola nằm ở vùng biển Italy.
Phòng ăn bên trong một lâu đài đã bị bỏ hoang nhiều năm ở Italy.
Caerlaverock là một lâu đài hình tam giác có hào nước được xây dựng lần đầu tiên vào thế kỷ 13. Lâu đài nằm ở bờ biển phía nam của Scotland.
Một nhà hát đổ nát bị bỏ hoang ở Italy.
Tòa biệt thự không có người ở nhiều năm ở New Jersey, Mỹ.
Biệt thự Du Satyre bị bỏ hoang ở Italy.
Một tu viện bỏ hoang vào mùa thu.
