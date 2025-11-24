Cháy lớn tại Công ty Khôi Nguyễn ở Hải Phòng

Vụ cháy tại Công ty TNHH Khôi Nguyễn thôn Đôn Thư, xã Trường Tân, TP Hải Phòng xảy ra lúc 13h ngày 24/11.

Thời điểm trên, đám cháy bùng lên tại xưởng sản xuất nhựa Công ty TNHH Khôi Nguyễn, cột khói bốc lên rất cao, mùi khét lan rộng.

Hiện trường vụ cháy.

Ngay khi nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hải Phòng đã điều xe cứu hỏa cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường cùng lực lượng công an xã Trường Tân, lực lượng dân quân tự vệ, cán bộ, công chức xã…tổ chức chữa cháy.

Do nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy, trời hanh khô, gió thổi mạnh nên đám cháy ngày càng bùng lên dữ dội, việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy phải chia nhiều mũi, tiếp cận từ hai phía để ngăn lửa lan sang các nhà xưởng lân cận.

Lực lượng Cảnh sát PCCC nỗ lực khống chế vụ cháy. (Ảnh: Quang Tiệp)

Để phục vụ công tác chữa cháy, lực lượng chức năng tạm thời phong tỏa quốc lộ 38B đoạn qua khu vực cầu Tràng Thưa, hạn chế phương tiện lưu thông để ưu tiên cho xe cứu hỏa làm nhiệm vụ.

Đến 16h00 cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được dập tắt, ngăn chặn cháy lan vào nhà dân. Đám cháy không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

