Khó tin với lý do hủy chung kết toàn Việt Nam tại giải pickleball Philippines

BTC Giải pickleball Mindanao Open 2026 quyết định không tổ chức trận chung kết và trao huy chương vàng cho cả hai tay vợt Việt Nam là Quang Dương và Phúc Huỳnh.

Trận đấu được chú ý nhất Giải pickleball Mindanao Open 2026 diễn ra tại Davao, Philippines là chung kết đơn nam giữa hai tay vợt cùng của Việt Nam là Quang Dương và Phúc Huỳnh.

Ngay trước giờ thi đấu, Quang Dương có ra nói chuyện với ban tổ chức và trao đổi cùng Phúc Huỳnh. Hai tay vợt sau đó hủy thi đấu chung kết. Ban tổ chức tiến hành trao huy chương vàng cho cả hai.

Quang Dương và Phúc Huỳnh cùng nhận huy chương vàng, sau khi trận chung kết đơn nam bị hủy vì... không thống nhất được bóng thi đấu

Sự việc hy hữu khiến tất cả những người chứng kiến, theo dõi đều bất ngờ và không hiểu chuyện gì xảy ra.

Ban tổ chức sau đó đưa ra thông báo chính thức, cho biết trận đấu giữa Phúc Huỳnh và Quang Dương bị hủy bỏ ngay trước giờ bóng lăn do hai bên không đạt được đồng thuận về bóng thi đấu.

Rắc rối bắt nguồn từ quy định sử dụng bóng có phần linh hoạt của ban tổ chức trong những ngày thi đấu đầu tiên.

Tới chung kết, Quang Dương yêu cầu sử dụng loại bóng 48 lỗ, trong khi Phúc Huỳnh muốn sử dụng bóng 40 lỗ xuyên suốt từ vòng bảng cho đến chung kết. Chính sự khác biệt này đã dẫn đến tranh cãi căng thẳng ngay trước thềm trận chung kết, khi cả hai tay vợt đều đã làm quen và thích nghi hoàn toàn với loại bóng mình đã chơi từ đầu giải.

Đề xuất tung đồng xu để chọn 1 loại bóng cho trận chung kết, song không nhận được sự đồng thuận, ban tổ chức đành hủy chung kết và dung hòa bằng cách trao huy chương vàng cho cả 2 tay vợt.

Ngay sau sự cố, ban tổ chức ra văn bản quy định các ngày thi đấu còn lại của giải sẽ chỉ sử dụng loại bóng 40 lỗ, do đây là dòng bóng phổ thông và quen thuộc nhất với các tay vợt Philippines. Mọi biến thể bóng khác, bao gồm cả loại 48 lỗ, sẽ hoàn toàn bị cấm.

Theo An Ninh Thủ Đô
download-11.png
696391846-1502391174869069-6610727493599742632-n.jpg
Tay vợt Trương Vinh Hiển và tay vợt Nguyễn Hùng Anh. (Ảnh: FBNV)
Tay vợt Trương Vinh Hiển và tay vợt Nguyễn Hùng Anh. (Ảnh: FBNV)
