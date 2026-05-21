TYPTI – Môn thể thao mới nổi liệu có thể thách thức “cơn sốt” pickleball?

TYPTI, môn thể thao kết hợp tennis và pickleball, đang thu hút sự chú ý toàn cầu nhờ luật chơi mới lạ, ít tiếng ồn và dễ tiếp cận người mới.

Trong khi pickleball vẫn đang phát triển mạnh tại nhiều quốc gia, một bộ môn dùng vợt hoàn toàn mới mang tên TYPTI đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư và cộng đồng thể thao quốc tế.

Người chơi thi đấu môn TYPTI trên sân tiêu chuẩn. Ảnh: TYPTI.

Ra mắt chính thức từ đầu năm 2026, TYPTI được xem là sự kết hợp giữa tốc độ, kỹ thuật của tennis với tính đơn giản, dễ tiếp cận của pickleball. Nhà sáng lập môn thể thao này là Steve Bellamy, người được biết đến với vai trò sáng lập kênh truyền hình thể thao chuyên biệt về quần vợt Tennis Channel. Theo Bellamy, mục tiêu của ông là tạo ra một môn thể thao dùng vợt có thể khắc phục những hạn chế tồn tại ở các bộ môn hiện nay, đồng thời mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho người chơi ở mọi độ tuổi.

Được tạo ra để giải quyết điểm yếu của pickleball

Sự bùng nổ của pickleball trong vài năm gần đây đã tạo nên một trào lưu thể thao toàn cầu. Tuy nhiên, cùng với tốc độ phát triển nhanh là hàng loạt tranh cãi liên quan đến tiếng ồn phát sinh từ những cú đánh bóng bằng vợt cứng. Tại nhiều khu dân cư ở Mỹ, tiếng “pop” đặc trưng của pickleball từng trở thành nguyên nhân của các đơn khiếu nại và tranh chấp kéo dài. TYPTI được thiết kế nhằm giải quyết chính vấn đề này.

TYPTI sử dụng vợt có dây và bóng mềm nhằm giảm tiếng ồn, tăng khả năng kiểm soát bóng. Ảnh: TYPTI.

Khác với pickleball sử dụng bóng nhựa cứng, TYPTI dùng loại bóng xốp chuyên dụng có kích thước lớn hơn bóng tennis và gần như không tạo ra tiếng động khi va chạm với vợt hoặc mặt sân. Đây được xem là ưu điểm nổi bật nhất giúp bộ môn mới này trở nên thân thiện hơn với môi trường đô thị và các khu dân cư đông đúc.

Bên cạnh đó, người chơi sử dụng loại vợt căng dây tương tự vợt tennis thu nhỏ, cho phép tạo độ xoáy và kiểm soát bóng tốt hơn so với vợt pickleball truyền thống. Điều này giúp các pha bóng kéo dài hơn, tăng tính chiến thuật và sự hấp dẫn trong thi đấu.

Luật chơi linh hoạt, người mới dễ tiếp cận

Không chỉ thay đổi về dụng cụ, TYPTI còn được xây dựng với hệ thống luật thi đấu cởi mở hơn.

Một trong những điểm khác biệt đáng chú ý là môn thể thao này không áp dụng khu vực “kitchen” – vùng cấm vô-lê vốn được xem là quy tắc đặc trưng nhưng cũng khá phức tạp đối với người mới chơi pickleball. Ngoài ra, bóng chạm lưới vẫn được tính là còn trong cuộc và trận đấu tiếp tục diễn ra.

Đặc biệt, người chơi được phép sử dụng nhiều bộ phận trên cơ thể như tay, chân hoặc thân người để cứu bóng trong một số tình huống, miễn không vi phạm quy định chạm bóng liên tiếp bằng vợt. Chính sự linh hoạt này tạo nên những pha xử lý ngẫu hứng, đồng thời giảm áp lực kỹ thuật đối với người lần đầu tiếp xúc với môn thể thao dùng vợt.

Theo nhà sáng lập Steve Bellamy, bất kỳ ai cũng có thể tham gia TYPTI ngay từ lần chơi đầu tiên mà không cần nền tảng kỹ thuật trước đó.

Lợi thế lớn từ hệ thống sân pickleball sẵn có

Một trong những yếu tố được giới chuyên môn đánh giá cao là khả năng tận dụng hạ tầng hiện hữu.

TYPTI được thiết kế để thi đấu trên chính mặt sân pickleball tiêu chuẩn. Điều này đồng nghĩa với việc các câu lạc bộ hoặc chủ đầu tư không cần xây dựng cơ sở vật chất mới nếu muốn đưa môn thể thao này vào khai thác.

Trong bối cảnh pickleball đã hình thành mạng lưới sân bãi rộng khắp tại Mỹ và nhiều quốc gia khác, lợi thế này giúp TYPTI có cơ hội tiếp cận người chơi nhanh hơn so với phần lớn các môn thể thao mới ra đời.

Không chỉ vậy, bộ môn này còn nhận được sự hậu thuẫn đáng kể từ các nhà đầu tư và nhân vật có tầm ảnh hưởng. Theo các nguồn tin quốc tế, hệ thống giải đấu TYPTI đã được cam kết tổng giá trị tiền thưởng hơn 500.000 USD, đồng thời thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức thể thao chuyên nghiệp nhằm thúc đẩy quá trình phát triển toàn cầu.

Có đủ sức thay thế pickleball?

Dù đang nhận được nhiều kỳ vọng, giới chuyên môn cho rằng còn quá sớm để khẳng định TYPTI có thể thay thế pickleball.

Pickleball hiện vẫn là một trong những môn thể thao phát triển nhanh nhất thế giới với cộng đồng người chơi đông đảo, hệ thống giải đấu chuyên nghiệp ngày càng hoàn thiện cùng sự tham gia của nhiều vận động viên nổi tiếng.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của TYPTI cho thấy thị trường thể thao phong trào vẫn còn nhiều dư địa đổi mới. Với ưu thế về tiếng ồn thấp, luật chơi linh hoạt và khả năng tận dụng cơ sở vật chất sẵn có, bộ môn này hoàn toàn có cơ hội trở thành lựa chọn mới đối với những người yêu thích thể thao dùng vợt.

Người chơi Việt Nam tò mò nhưng chưa vội từ bỏ pickleball

Tại Việt Nam, thông tin về TYPTI bắt đầu được chia sẻ trên các diễn đàn pickleball và tennis trong thời gian gần đây. Nhiều người chơi tỏ ra thích thú khi bộ môn mới được giới thiệu là sự kết hợp giữa tennis và pickleball, đồng thời loại bỏ một số quy định được cho là gây tranh cãi như khu vực "kitchen" hay tiếng ồn từ bóng nhựa cứng.

Anh Nguyễn Văn Hùng, một người chơi pickleball tại Hà Nội, cho rằng điểm hấp dẫn nhất của TYPTI nằm ở việc sử dụng vợt có dây tương tự tennis, giúp người chơi dễ tạo xoáy và kiểm soát bóng tốt hơn.

"Nhìn qua các video giới thiệu, tôi thấy TYPTI có tốc độ nhanh hơn pickleball nhưng lại không đòi hỏi thể lực quá cao như tennis. Nếu có sân tổ chức trải nghiệm tại Việt Nam, tôi sẵn sàng thử," anh Hùng chia sẻ.

Trong khi đó, một số người chơi tennis lâu năm đánh giá TYPTI có thể trở thành cầu nối giúp những người yêu thích quần vợt tiếp cận môn thể thao phong trào dễ dàng hơn.

"Nhiều người lớn tuổi hoặc dân văn phòng không còn đủ thời gian và thể lực để chơi tennis thường xuyên. Nếu TYPTI giữ được cảm giác đánh bóng bằng vợt dây nhưng trên sân nhỏ hơn thì đây có thể là lựa chọn khá thú vị," anh Trần Minh Đức, huấn luyện viên tennis tại TP HCM nhận định.

Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng sẽ rất khó để TYPTI tạo nên cuộc cách mạng trong ngắn hạn khi pickleball đã xây dựng được cộng đồng đông đảo tại Việt Nam.

Theo các chủ sân thể thao, điều làm nên thành công của pickleball không chỉ nằm ở luật chơi đơn giản mà còn nhờ hệ sinh thái đã được hình thành gồm sân bãi, giải đấu, câu lạc bộ và các nhà tài trợ. Vì vậy, để TYPTI có thể cạnh tranh, bộ môn này cần nhiều thời gian để xây dựng cộng đồng người chơi thực tế thay vì chỉ tạo hiệu ứng trên mạng xã hội.

