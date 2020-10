Treo đồng hồ trong phòng khách không tinh tế: Gia chủ lận đận, khốn khó

Theo phong thủy, vị trí treo đồng hồ không đúng sẽ ngăn cản vận may đến với gia chủ.

Treo đồng hồ đối diện cửa chính

Đây là một trong những đại kỵ phong thủy. Đồng hồ có chức năng tương tự như gương. Để đồng hồ ở đối diện cửa chính, nó trở thành thứ đầu tiên mà mọi người nhìn thấy khi bước vào nhà. Điều này khiến cho con người cảm thấy thời gian trôi đi nhanh chóng, mang lại cảm giác hỗn loạn hoặc áp lực giờ giấc.

Treo đồng hồ trên cửa sổ hoặc cửa chính

Trong tiếng Trung, đồng hồ là "zhong (钟)", đồng âm với "zhong (终)" - có nghĩa là "kết thúc". Do đó, treo đồng hồ ở ngay trên cửa chính hoặc cửa sổ, các vận may sẽ bị chặn lại ở lối vào. Điều này khiến gia chủ không thể gặp được may mắn, ảnh hưởng tới các mối quan hệ xã giao.

Treo đồng hồ phía trên ghế sofa

Nhiều gia đình thường treo đồng hồ ở ngay trên ghế sofa để lấp đi khoảng trống trên tường. Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy cho rằng, âm thanh của đồng hồ sẽ quấy nhiễu tinh thần của những người ngồi trên ghế, tạo ra bất lợi về vấn đề sức khỏe.

Treo quá nhiều đồng hồ

Treo quá nhiều đồng hồ trong nhà sẽ làm rối loạn không gian sống khiến các thành viên trong gia đình dễ gặp rắc rối. Gia chủ chỉ nên treo từ 2-3 chiếc đông hồ trong nhà. Nếu cần nhiều hơn, hãy dùng loại đồng hồ nhỏ để bàn.

Vị trí treo đồng hồ tốt nhất

Theo phong thủy, phương Chu Tước (phía trước), Thanh Long (bên trái), những nơi này được coi là phía may mắn, thích hợp để treo đồng hồ.

Không nên treo đồng hồ ở phía Bạch Hổ (bên phải), Huyền Vũ (phía sau) bởi vì những vị trí này hợp với tĩnh chứ không phải động. Trong khi đó, đồng hồ là vật không ngừng chuyển động.

Nên hướng đồng hồ ra ngoài hoặc ra ban công, không treo hướng ngược vào nhà vì nó sẽ đảo ngược quỹ đạo của ngôi nhà.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.