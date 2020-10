Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đà Nẵng... gồng mình vượt mưa lũ thế nào?

Báo cáo ngày 10/10 của Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, đến thời điểm hiện tại tại một số tỉnh miền Trung mưa lũ đã khiến 161 xã thuộc 28 huyện/5 tỉnh, thành phố bị ngập. Ảnh: Zing Tại Hà Tĩnh, nước sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ lên mức 12,7 m khiến 5 xã trên địa bàn huyện Hương Khê bị cô lập, 9 xã khác bị ngập cục bộ. Hiện có 2 xã thuộc huyện Hương Khê bị ngập 0,3m. Ảnh: Báo Hà Tĩnh. Tại Quảng Bình, mưa lũ đã khiến 28 xã thuộc 6 huyện (Minh Hóa 3 xã, Quảng Ninh 8 xã, Lệ Thủy 2 xã, Tuyên Hóa 4 xã, Ba Đồn 5 xã và Bố Trạch 6 xã) bị ngập sâu từ 0,30 – 1,00m, có nơi ngập sâu 3,0m. Ảnh: Báo Quảng Bình. Chiều ngày 9/10, mưa lớn trong những ngày qua đã gây ngập lụt 13.000 ngôi nhà trên địa bàn tỉnh. Nhiều khu vực dân cư bị lũ bao vây. Ảnh: Báo Quảng Bình. Tại Quảng Trị, có 68 xã thuộc 9 huyện (Hương Hóa 7 xã; Đắk rông 2 xã; Cam Lộ 3 xã; TP Đông Hà 5 xã; Vĩnh Linh 4 xã; Gio Linh 8 xã; TX Quảng Trị 5 xã; Triệu Phong 18 xã và Hải Lăng 16 xã) ngập sâu 1,0 – 2,0m do mưa lũ. Liên quan đến công tác cứu hộ thuyền viên tàu Vietship 01, sáng 10/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng và các phó chủ tịch UBND tỉnh, thiếu tướng Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 4 Hà Thọ Bình đang chỉ huy tại hiện trường chỉ đạo cứu hộ tàu. Hiện trên tàu Vietship 01 còn 8 thuyền viên. Sáng cùng ngày, một thuyền cứu hộ tiếp cận được gần tàu gặp nạn thì bị chìm, rất may thuyền viên rơi xuống biển đã bơi được vào bờ. Tại Thừa Thiên Huế, mưa lũ đã làm 51 xã, thuộc 5 huyện (Phong Điền 3 xã; TP Huế 8 phường; Phú Vang 3 xã; Quảng Điền 11 xã và Hương Trà 6 xã) bị ngập sâu 0,30 – 2,0m. Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế. Đà Nẵng: Có 12 xã, phường thuộc 7 quận, huyện (Hòa Vang 1 xã; Hải Chậu 1 phường; Thanh Khê 1 phường; Ngũ Hành Sơn 2 phường; Sơn Trà 1 phường; Liên Chiểu 2 phường và Cẩm Lệ 4 phường) ngập sâu 0,20 – 0,30m. Báo cáo của Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, mưa lũ đã khiến 5 người chết, 8 người mất tích và 4 người bị thương. Hơn 33.386 nhà ở bị thiệt hại, trong đó 4 nhà bị thiệt hại hoàn toàn. Có đến 30 điểm trường bị ngập ở tỉnh Quảng Nam. Mưa lũ cũng khiến 93 điểm tại Quốc lộ bị sạt lở, 19 điển bị ngập sâu 0,2 – 0,6m; 2200 m tỉnh lộ bị sạt lở. Nhiều đoạn đường tỉnh lộ, huyện lộ bị ngập gây ách tắc giao thông chưa thể thống kê. Gần 2000 ha lúa và hoa màu bị ngập, 772ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Hơn 21000 con gia súc và hơn 34.000 con gia cầm bị cuốn trôi...Ảnh: Cường Bùi/ HBHG Mưa lũ khiến 6 tàu bị sự cố tại Quảng Trị, trong đó 3 tàu bị chìm gồm tàu Vietship TK 12 bị chìm gần khu vực phao số 0 Cửa Việt, Quảng Trị, trên tàu có 5 người, 3 người đã được tàu Vietship 1 cứu, đưa lên tàu, còn 2 người (Trương Công Hậu và Lê Quốc Cường) đang mất tích; Tàu Thanh Thành Đạt 55 bị chìm tại phao số 0, Cửa Việt, Quảng Trị gồm 11 thuyền viên đã được đưa vào bờ an toàn; Tàu Vietship 09 bị chìm ở vùng biển Quảng Trị, 04 người trên tàu đã bơi vào bờ an toàn. Hiện tàu Vietship 01 có 10 thuyền viên mắc cạn cách cảng Cửa Việt khoảng 1,0km: 02 người đã bơi vào bờ an toàn; 08 người còn mắc kẹt trên tàu; Tàu Hoàng Tuấn 26, gồm 12 thuyền viên, mắc cạn tại vùng biển Gio Linh, hiện vẫn giữ được liên lạc....Ngoài ra, mưa lũ khiến chìm 1 tàu cá tại vùng biển thành phố Quy Nhơn (lúc 0h/8/10) số hiệu tàu BĐ 97055TS/11 thuyền viên. Chìm 03 tàu Đà Nẵng. Ảnh: Cường Bùi/ HBHG Hiện áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 11/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách bờ biển các tỉnh Bình Định - Khánh Hòa khoảng 350km về phía Đông. Do đó khả năng lũ chồng lũ vẫn đang hiện hữu tại các tỉnh miền Trung. Video: Cập nhật diễn biến mưa lũ tại các tỉnh miền Trung. Nguồn: VTV News

