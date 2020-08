Giải mã "bí ẩn" khiến đồng hồ Rolex không thể làm giả

Đồng hồ Rolex của Thụy Sĩ là một trong những thương hiệu có giá trị nhất thế giới. Mỗi chiếc máy đo đếm thời gian của hãng lên đến hàng tỷ đồng, nhưng vẫn thu hút tín đồ hàng hiệu. Cũng bởi thế mà Rolex đã và đang được sao chép theo nhiều cách. Thậm chí, nhiều mẫu Rolex giả có ngoại hình giống đến 80% hàng thật. Tuy nhiên, đồng hồ Rolex chính hãng vẫn có nhiều chi tiết mà không một hàng nhái nào làm được. Một trong những yếu tố đó là số seri. Trên các sản phẩm đồng hồ Rolex chính hãng luôn được trang bị số seri ở vị trí lug góc 6h. Do được dùng bằng mũi cắt kim cương để cắt cho nên từng chữ số trong dãy số seri đều sẽ được ấn dập rõ nét, tinh xảo và có màu sắc sáng. Và đương nhiên điều này không thể có được ở một chiếc đồng hồ Rolex nhái. Đồng hồ Rolex được chế tác từ thép 904L - kim loại giá thành cao, ít ăn mòn, chống gỉ và độ cứng cao. Nếu chế tác đúng cách, chất liệu sẽ sáng bóng dần theo thời gian. Một chiếc đồng hồ Rolex chính hãng luôn được thiết kế phần logo bắt mắt, gọn gàng, chắc chắn. Điều này sẽ khác hẳn so với những đường nét thô kệch, mờ nhạt và thiếu tinh tế trên những chiếc đồng hồ Rolex fake. Ở đồng hồ Rolex chính hãng, những chiếc kim trên mặt số đồng hồ đều được thiết kế bản to vừa chắc chắn lại rõ nét. Trong khi đó, trên đồng hồ fake, những chiếc kim sẽ được chế tác mảnh hơn và mờ nhạt, lắp đặt lỏng lẻo. Một chi tiết nữa là Rolex chính thức sử dụng biểu tượng vương miện có kích thước cực nhỏ được thiết kế tinh tế tại vị trí 6h từ năm 2002. Những chiếc đồng hồ Rolex trang bị lịch ngày, nhà sản xuất đã thêm một cửa sổ kính phóng đại bên trên lịch. Các ống kính này sẽ phóng ngày theo kích cỡ gấp 2.5 lần kích thước thực tế. Trong khi đó, đồng hồ Rolex giả kính phóng đại chỉ ở mức 1.5x hoặc thấp hơn. Với tần số dao động 28.800 vph dành cho đồng hồ cơ, kim giây Rolex chính hãng như quét trên mặt số. Đồng hồ Rolex giả khó có thể mang đến cảm nhận như vậy. Chắc chắn kim giây sẽ có dấu hiệu giật cục hoặc nhảy rõ ràng. Nguồn ảnh: Getty Image. Video: Sưu tập đồng hồ cổ để chiêm nghiệm thời gian. Nguồn: VTC1

