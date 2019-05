Nhà hát múa rối Việt Nam bị “xẻ thịt” làm nhà hàng

Mới đây, báo điện tử Kiến Thức tiếp nhận được nhiều thông tin phản ánh của người dân về việc một phần bảo tàng Nhà hát múa rối Việt Nam (địa chỉ số 261 Trường Chinh, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) đang bị sử dụng sai mục đích.



Theo phản ánh, hiện một phần bảo tàng đang bị “xẻ thịt” thành nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, điều này gây ảnh hưởng đến hoạt động của Nhà hát múa rối Việt Nam. Đặc biệt, tiềm ẩn nhiều vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, nguy cơ rủi ro mất an toàn PCCC, và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm…

Nhà hát múa rối Việt Nam.

Để xác thực thông tin, ngày 10/5 PV đã đến Nhà hát múa rối Việt Nam , ở lối dẫn lên bảo tàng hiện được chủ nhà hàng kinh doanh treo một số biển hiệu quảng cáo rất cụ thể, kèm với menu ẩm thực ghi giá cả rất cụ thể để thực khách thỏa sức chọn lựa...

"Chủ nhà hàng làm việc trong Nhà hát múa rối nên mới được ưu ái, chứ người ngoài sao mà có chân chen vào đấy được", một người dân tiết lộ.

Một người dân khác bức xúc nói: "Không gian văn hóa nghệ thuật lại bị biến thành nơi kinh doanh ăn uống như vậy chẳng biết ai cấp phép? Tiền thu được thì ai hưởng”.

Khu vực bảo tàng Nhà hát múa rối Việt Nam đang bị "xẻ thịt".

Thực đơn để khách chọn lựa đặt ngay lối dẫn lên xuống.

Liên quan đến vấn đề trên, ngày 15/5, một cán bộ đại diện UBND phường Khương Trung cho PV Kiến Thức biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh, phường Khương Trung đã tích cực chỉ đạo xác minh, kiểm tra, yêu cầu đơn vị cung cấp những hồ sơ liên quan.

Tại Biên bản kiểm tra ngày 19/4, phường Khương Trung đã xác định Nhà hát múa rối Việt Nam có sử dụng tầng 2 của nhà bảo tàng, với diện tích khoảng 80m2, sử dụng vào mục đích kinh doanh nhà hàng. Việc kinh doanh trên có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp ngày 14/9/2018.

Vị đại diện phường Khương Trung còn thông tin thêm, phía Nhà hát múa rối Việt Nam tỏ ra “bất hợp tác” khi cán bộ phường đến làm việc và liên hệ.

Nhà hát múa rối Việt Nam đang bị sử dụng sai mục đích.

Qua tìm hiểu của PV được biết, ngày 18/4/2017 bà Ngô Thanh Thủy – Giám đốc Nhà hát múa rối Việt Nam đã ký hợp đồng cho ông Lê Đức Anh -Trưởng phòng Tổ chức biểu diễn thuê để làm địa điểm kinh doanh nhà hàng ăn uống.

Vị trí được thuê là tầng 2 của nhà Bảo tàng, 1 phòng đầu tiên ở tầng 1 và khu vực để xe. Tiền thuê được tính 25 triệu đồng/tháng, đóng tiền 3 tháng một lần. Hợp đồng kéo dài 5 năm và sau 2 năm thuê sẽ được điều chỉnh giá thuê (không quá 10%). Như vậy, tổng giá trị hợp đồng có thể lên tới hơn 1.5 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu và đối chiếu các quy định pháp luật thì tại Thông tư 23/2016/TT-BTC, hướng dẫn thực hiện và quy định rất chi tiết, chặt chẽ về việc sử dụng, quản lý, cho thuê và liên doanh liên kết đối với tài sản nhà nước; Tại Khoản 3, Điều 12, Chương IV, quy định rất rõ “Sử dụng tài sản đúng Mục đích đầu tư xây dựng, mua sắm: Sử dụng đúng công năng của tài sản khi đầu tư xây dựng , mua sắm hoặc được giao phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của đơn vị”.

Tại Điều 14 của Thông tư 23/2016-TT-BTC quy định về việc Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước vào mục đích cho thuê. Cụ thể, tại Điểm a, Khoản 3, quy định: “Đấu giá áp dụng đối với gói cho thuê tài sản là trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất (tính cả thời hạn cho thuê) có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên”.

Đồng thời, thủ trưởng đơn vị có tài sản cho thuê xác định và thông báo công khai giá cho thuê tài sản nhà nước quy định tại điểm này trên trang Thông tin về tài sản nhà nước của Bộ Tài chính; Cổng thông tin điện tử của Bộ, cơ quan Trung ương (nếu có) đối với tài sản của đơn vị thuộc Trung ương quản lý; Cổng thông tin điện tử của địa phương (nếu có) đối với tài sản của đơn vị thuộc địa phương quản lý và niêm yết tại trụ sở cơ quan, đồng gửi cơ quan quản lý cấp trên để theo dõi.

Trước việc Nhà hát múa rối Việt Nam bị “xẻ thịt” để kinh doanh lãnh đạo Nhà hát múa rối Việt Nam nói gì? Số tiền từ thời điểm bảo tàng Nhà hát múa rối cho thuê hiện đang được sử dụng như thế nào?

Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin.