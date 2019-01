Dự án "rùa bò", Địa ốc Hoàng Quân nói lỗi tại... "ông trời"

Chậm tiến độ do “ông trời”

Theo Công ty Hoàng Quân, dự án nhà ở xã hội HQC Nha Trang do Công ty Hoàng Quân làm Chủ đầu tư được triển khai thi công xây dựng vào quý 2/2015 và dự kiến hoàn thành vào quý 4/2016. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện dự án, Công ty Hoàng Quân đã gặp nhiều khó khăn dẫn tới việc tiến độ xây dựng dự án bị ảnh hưởng, thời gian bàn giao căn hộ buộc phải chuyển sang quý 1 và quý 2/2019.

Theo Công ty Hoàng Quân, một trong những lý do khiến dự án bàn giao chậm tiến độ là do trong thời gian thi công, năm 2016-2017 có các đợt thiên tai nặng nề làm ảnh hưởng đến các tuyến giao thông vận chuyển vật tư từ miền Bắc vào dự án. Do đó việc cung cấp vật tư phục vụ thi công dự án bị ngưng trệ, không được cung câp xuyên suốt, kịp thời, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án so với kế hoạch của chủ đầu tư.

Công ty Hoàng Quân cho biết, công ty này đã và đang đầu tư, triển khai chuỗi 21 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân với tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng. Trong khi đó các gói tín dụng và chính sách mới về hỗ trợ tín dụng lãi suất ưu đãi dành cho Nhà ở xã hội chưa được thực hiện. Vì vậy Công ty Hoàng Quân phải cân đối lại nguồn tài chính để bổ sung bằng nguồn vốn của chính mình để tiếp tục hoàn thành dự án.

Khách hàng đã 2 lần căng băng rôn đòi nhà vì dự án HQC Nha Trang chậm tiến độ.

Cũng theo Công ty Hoàng Quân, vào giai đoạn thi công dự án HQC Nha Trang , nguồn cung cấp vật tư tăng giá đột biến. Điều này dẫn tới Chủ đầu tư phải thi công cầm chừng và tìm giải pháp thương lượng với các nhà cung cấp, nhà thầu thi công nhằm ổn định chi phí thi công, để đảm bảo giá nhà ở mức thấp nhất đối với người mua nhưng vẫn có lợi nhuận đối với Chủ đầu tư.



Công ty Hoàng Quân còn cho rằng công ty này gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút công nhân làm việc cho dự án. Bởi, thời điểm này các dự án nhà ở thương mại, condotel tại Khánh Hòa được triển khai xây dựng nhiều, đẩy giá nhân công lên cao.

“Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình đầu tư thi công dự án, nhưng với quyết tâm sớm hoàn thành dự án và đưa vào bàn giao căn hộ với các điều kiện tốt nhất, Công ty Hoàng Quân đang phối hợp với các nhà thầu và các đơn vị để tăng số lượng công nhân, đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thiện các hạng mục công trình. Ngoài ra Công ty Hoàng Quân, cam kết thực hiện các biện pháp hỗ trợ, thanh toán tiền phạt và lãi trong thời gian trễ tiến độ theo thỏa thuận hợp đồng”, Công văn của Công ty Hoàng Quân nêu.

Công ty Hoàng Quân nhiều lần thất hứa

Ngược lại với những thông tin nêu trên của Công ty Hoàng Quân, trong đơn kêu cứu của hàng chục khách hàng mua nhà tại dự án HQC Nha Trang gửi cho báo VietNamNet, các khách hàng cho biết: Sau nhiều lần bị người mua nhà gây áp lực vì dự án chậm tiến độ, ngày 20/1/2018, ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Quân, đã có buổi đối thoại trực tiếp với người mua nhà và cam kết: Sẽ hoàn thành dự án và bàn giao cho cư dân hạn chót vào ngày 30/9/2018.

Công ty Hoàng Quân cam kết sẽ thanh toán các khoản lãi phạt theo hợp đồng đã ký; Hỗ trợ tiền thuê nhà là 1 triệu đồng/tháng/căn, đối với các tháng 4,5,6/2018; 3 triệu đồng/tháng/căn từ tháng 7/2018; Quá thời hạn 30/9/2018 nếu Công ty Hoàng Quân Nha Trang không bàn giao được căn hộ thì bị phạt 10% trên tổng giá trị căn hộ.

Toàn bộ những nội dung trên đã được lập vi bằng và Công ty Hoàng Quân làm thành phụ lục hợp đồng với người mua nhà. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện, tại mọi cam kết của Công ty Hoàng Quân chỉ là lời hứa. Công ty này đã dừng việc thực hiện thanh toán các khoản phạt, tiền hỗ trợ thuê nhà từ thàng 9/2018 cho tới nay. Đồng thời Công ty Hoàng Quân cũng nhiều lần ra thông báo lùi thời hạn bàn giao nhà.

Những người mua nhà cho biết, trước khi mua nhà tại dự án này cuộc sống của họ cũng không đến nỗi vất vả. Thế nhưng, bây giờ đa số lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Việc Công ty Hoàng Quân chậm trễ giao nhà đã đẩy hàng ngàn con người vào hoàn cảnh khốn khổ. Hàng tháng họ phải huy động mọi nguồn lực tài chính trong gia đình, để trả tiền ngân hàng, tiền thuê nhà. Hiện nhiều người đã dừng việc trả nợ cho ngân hàng, nên bị ngân hàng đưa vào nhóm nợ xấu và bắt đầu tính tiền lãi nợ quá hạn.

Cũng theo những người mua nhà tại dự án này, họ đã làm đơn khiếu nại, tố cáo, kêu cứu gửi đến các cơ quan ban ngành của tỉnh Khánh Hòa và đã 2 lần căng băng rôn đòi nhà. Nhưng hiện mọi việc vẫn không mấy khả quan.

Được biết, ngày 19/6/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành hành Quyết định 1723/QĐ-UBND, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Hoàng Quân Nha Trang, về hành vi triển khai xây dựng dự án chậm tiến độ và buộc phải có biện pháp khắc phục hậu quả. Ngoài việc đưa ra mức xử phạt trên, theo đề nghị của Sở Xây dựng, UBND tỉnh đã có công văn giao Sở này tham mưu thành lập Đoàn thanh tra toàn diện dự án HQC Nha Trang.