Soi nhà đẹp của Đàm Thu Trang trước khi cưới Cường Đô la

Đàm Thu Trang không phải gương mặt mới trong làng giải trí. Cô đã từng tham gia nhiều cuộc thi và đoạt được một số thành tích như Hoa khôi xứ Lạng 2010, Top 20 Hoa hậu Việt Nam 2010, Top 6 Vietnam's Next Top Model 2010... Tuy nhiên, gần đây, người ta lại biết đến Đàm Thu Trang nhiều hơn với tư cách là bạn gái của "đại gia phố núi" Cường Đôla. Để thuận tiện cho công việc, gần đây Đàm Thu Trang đã mua nhà ở Sài Gòn. Trên trang cá nhân của mình, bạn gái Cường Đôla đã chia sẻ một số hình ảnh về không gian sống của mình. Dù những hình ảnh không quá nhiều nhưng dễ dàng nhận thấy, nơi an cư của cô là một căn hộ cao cấp với cách bài trí rất hiện đại. Căn hộ của Đàm Thu Trang nằm ở một vị trí đắc địa tại Tp. Hồ Chí Minh. Dù không có quá nhiều ảnh hay địa chỉ rõ ràng những ai cũng thấy rằng nơi đây thuộc khu chung cư cao cấp, hiện đại. Trong căn hộ của mình, bạn gái của Cường Đôla lựa chọn tông màu nâu - trắng ấm cúng và sang trọng. Bức tường gỗ và bộ sofa da, ghế ăn cùng tone màu mang đến cho phòng khách - ăn của Top 6 Vietnam's Next Top Model 2010 sự hài hòa và thống nhất. Không gian phòng khách nhìn từ khu bếp khá thoáng đãng, sáng sủa. Cô nàng sử dụng bộ đèn chùm độc đáo càng làm cho căn phòng có thêm điểm nhấn. Bàn ăn dài màu trắng cùng ghế nâu đem lại sự tươi mới, trẻ trung cho không gian. Điều làm nên sự ấn tượng nơi đây có lẽ là bức tường bằng gỗ để ngăn chia các phòng và trang trí rất độc đáo, lạ lùng. Ngoài ra, có thể thấy Đàm Thu Trang rất thích cây hoa, đâu đâu trong phòng cũng được bày biện lọ hoa, chậu cây đẹp đẽ. Căn phòng còn có những giá kệ để cô bày biện vật dụng, đồ trang trí cho sinh động. Đồng thời, dễ dàng có thể bắt gặp những bức ảnh chụp chân dung gia chủ khổ lớn được treo trên tường. Trong những bức ảnh được Đàm Thu Trang chia sẻ, có thể nhận thấy, cô nàng rất thích trang trí nhà bằng hoa tươi, cây xanh. Đồng thời chính những bức ảnh khổ lớn của cô cũng được dùng để tạo điểm nhấn trang trí cho ngôi nhà. Căn hộ của Đàm Thu Trang còn có ban công khá rộng với ánh sáng tự nhiên, cô dành riêng nơi này để trồng và trang trí các loại cây cảnh, vừa để chậu vừa treo lên rất thú vị. Cô còn chuẩn bị bàn ghế ở đây để tạo cho mình một góc nghỉ dưỡng lý tưởng, nhâm nhi tách trà ngắm cảnh thành phố vô cùng lãng mạn. Căn hộ của cô sở hữu góc view hoàn hảo, nhìn thấy toàn thành phố, rất thoáng và đẹp. Với góc view, cô thường đứng đây tận hưởng không khí, thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Đàm Thu Trang (sinh năm 1989), cô từng tham gia nhiều cuộc thi và đoạt giải như Hoa khôi xứ Lạng 2010, Top 20 Hoa hậu Việt Nam 2010, Top 6 Vietnam’s Next Top Model 2010… Thậm chí sau đó cô còn trở thành ca sĩ, người mẫu và hiện tại cô đang kinh doanh nhà hàng.

Đàm Thu Trang không phải gương mặt mới trong làng giải trí. Cô đã từng tham gia nhiều cuộc thi và đoạt được một số thành tích như Hoa khôi xứ Lạng 2010, Top 20 Hoa hậu Việt Nam 2010, Top 6 Vietnam's Next Top Model 2010... Tuy nhiên, gần đây, người ta lại biết đến Đàm Thu Trang nhiều hơn với tư cách là bạn gái của "đại gia phố núi" Cường Đôla. Để thuận tiện cho công việc, gần đây Đàm Thu Trang đã mua nhà ở Sài Gòn. Trên trang cá nhân của mình, bạn gái Cường Đôla đã chia sẻ một số hình ảnh về không gian sống của mình. Dù những hình ảnh không quá nhiều nhưng dễ dàng nhận thấy, nơi an cư của cô là một căn hộ cao cấp với cách bài trí rất hiện đại. Căn hộ của Đàm Thu Trang nằm ở một vị trí đắc địa tại Tp. Hồ Chí Minh. Dù không có quá nhiều ảnh hay địa chỉ rõ ràng những ai cũng thấy rằng nơi đây thuộc khu chung cư cao cấp, hiện đại. Trong căn hộ của mình, bạn gái của Cường Đôla lựa chọn tông màu nâu - trắng ấm cúng và sang trọng. Bức tường gỗ và bộ sofa da, ghế ăn cùng tone màu mang đến cho phòng khách - ăn của Top 6 Vietnam's Next Top Model 2010 sự hài hòa và thống nhất. Không gian phòng khách nhìn từ khu bếp khá thoáng đãng, sáng sủa. Cô nàng sử dụng bộ đèn chùm độc đáo càng làm cho căn phòng có thêm điểm nhấn. Bàn ăn dài màu trắng cùng ghế nâu đem lại sự tươi mới, trẻ trung cho không gian. Điều làm nên sự ấn tượng nơi đây có lẽ là bức tường bằng gỗ để ngăn chia các phòng và trang trí rất độc đáo, lạ lùng. Ngoài ra, có thể thấy Đàm Thu Trang rất thích cây hoa, đâu đâu trong phòng cũng được bày biện lọ hoa, chậu cây đẹp đẽ. Căn phòng còn có những giá kệ để cô bày biện vật dụng, đồ trang trí cho sinh động. Đồng thời, dễ dàng có thể bắt gặp những bức ảnh chụp chân dung gia chủ khổ lớn được treo trên tường. Trong những bức ảnh được Đàm Thu Trang chia sẻ, có thể nhận thấy, cô nàng rất thích trang trí nhà bằng hoa tươi, cây xanh. Đồng thời chính những bức ảnh khổ lớn của cô cũng được dùng để tạo điểm nhấn trang trí cho ngôi nhà. Căn hộ của Đàm Thu Trang còn có ban công khá rộng với ánh sáng tự nhiên, cô dành riêng nơi này để trồng và trang trí các loại cây cảnh, vừa để chậu vừa treo lên rất thú vị. Cô còn chuẩn bị bàn ghế ở đây để tạo cho mình một góc nghỉ dưỡng lý tưởng, nhâm nhi tách trà ngắm cảnh thành phố vô cùng lãng mạn. Căn hộ của cô sở hữu góc view hoàn hảo, nhìn thấy toàn thành phố, rất thoáng và đẹp. Với góc view, cô thường đứng đây tận hưởng không khí, thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Đàm Thu Trang (sinh năm 1989), cô từng tham gia nhiều cuộc thi và đoạt giải như Hoa khôi xứ Lạng 2010, Top 20 Hoa hậu Việt Nam 2010, Top 6 Vietnam’s Next Top Model 2010… Thậm chí sau đó cô còn trở thành ca sĩ, người mẫu và hiện tại cô đang kinh doanh nhà hàng.