Khánh My giàu có cỡ này, bảo sao Trường Giang "cưa" mãi không đổ

Mới đây, lần đầu tiên Khánh My tiết lộ với báo giới Trường Giang từng theo đuổi cô khi đang yêu Nhã Phương. Sau câu chuyện Nam Em thì đây tiếp tục là thông tin gây chấn động dư luận. Công chúng hoang mang liệu sau Khánh My, "Mười Khó" có còn tán tỉnh, cưa cẩm người đẹp khác ngay ở thời điểm anh chàng còn hẹn hò Nhã Phương nữa hay không. Tuy nhiên không thể phủ nhận, Khánh My là một cô gái đẹp. Không những đẹp cô còn sở hữu khối tài sản đáng nể. Là một trong những sao nữ Việt quyến rũ, hiện nay ở tuổi 27, Khánh My đã gặt hái không ít thành công. Sau khi giành giải Vàng ở cuộc thi Ngôi sao Người mẫu 2011, cô bắt đầu đắt show sự kiện, quảng cáo cũng như được nhiều đạo diễn ưu ái. Dẫu vậy, dù cho Khánh My có nguồn thu từ đâu thì cô nàng vẫn khiến dư luận phải trầm trồ ngưỡng mộ về độ "chịu chơi" nhất nhì showbiz Việt của mình. Trước đây, Khánh My ở cùng gia đình trong một căn biệt thự siêu sang ở Tp.HCM. Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz cộng với kinh doanh bất động sản, Khánh My đã để dành khoản tiền kha khá để tậu một căn penthouse cho riêng mình. Ngôi nhà là sự kết hợp hoàn hảo của ánh sáng và chất liệu tương phản tạo khung cảnh sang trọng. Không gian trắng đen ấn tượng bởi những đường nét cứng cáp của đồ nội thất. Khánh My rất đầu tư trang hoàng cho phòng ngủ. Những vật dụng xa hoa trong ngôi nhà của Khánh My. Nhà vệ sinh rộng rãi, hiện đại và tiện nghi như khách sạn. Không gian thiên nhiên thoáng đãng bên ngoài tràn ngập hơi thở của cây cỏ. Xế hộp Range Rover có giá hơn 3 tỷ của Khánh My. Không dừng lại tại đó, Khánh My cũng thường xuyên chia sẻ những bộ đồ hàng hiệu phiên bản giới hạn trên thế giới. Được biết, cô nàng dành nhiều tiền bạc cho việc mua sắm túi xách, giày dép. Mặc dù ngại ngần công khai giá tiền nhưng rõ ràng những sản phẩm mà cô nàng sở hữu có giá không hề nhỏ.

Mới đây, lần đầu tiên Khánh My tiết lộ với báo giới Trường Giang từng theo đuổi cô khi đang yêu Nhã Phương. Sau câu chuyện Nam Em thì đây tiếp tục là thông tin gây chấn động dư luận. Công chúng hoang mang liệu sau Khánh My, "Mười Khó" có còn tán tỉnh, cưa cẩm người đẹp khác ngay ở thời điểm anh chàng còn hẹn hò Nhã Phương nữa hay không. Tuy nhiên không thể phủ nhận, Khánh My là một cô gái đẹp. Không những đẹp cô còn sở hữu khối tài sản đáng nể. Là một trong những sao nữ Việt quyến rũ, hiện nay ở tuổi 27, Khánh My đã gặt hái không ít thành công. Sau khi giành giải Vàng ở cuộc thi Ngôi sao Người mẫu 2011, cô bắt đầu đắt show sự kiện, quảng cáo cũng như được nhiều đạo diễn ưu ái. Dẫu vậy, dù cho Khánh My có nguồn thu từ đâu thì cô nàng vẫn khiến dư luận phải trầm trồ ngưỡng mộ về độ "chịu chơi" nhất nhì showbiz Việt của mình. Trước đây, Khánh My ở cùng gia đình trong một căn biệt thự siêu sang ở Tp.HCM. Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz cộng với kinh doanh bất động sản, Khánh My đã để dành khoản tiền kha khá để tậu một căn penthouse cho riêng mình. Ngôi nhà là sự kết hợp hoàn hảo của ánh sáng và chất liệu tương phản tạo khung cảnh sang trọng. Không gian trắng đen ấn tượng bởi những đường nét cứng cáp của đồ nội thất. Khánh My rất đầu tư trang hoàng cho phòng ngủ. Những vật dụng xa hoa trong ngôi nhà của Khánh My. Nhà vệ sinh rộng rãi, hiện đại và tiện nghi như khách sạn. Không gian thiên nhiên thoáng đãng bên ngoài tràn ngập hơi thở của cây cỏ. Xế hộp Range Rover có giá hơn 3 tỷ của Khánh My. Không dừng lại tại đó, Khánh My cũng thường xuyên chia sẻ những bộ đồ hàng hiệu phiên bản giới hạn trên thế giới. Được biết, cô nàng dành nhiều tiền bạc cho việc mua sắm túi xách, giày dép. Mặc dù ngại ngần công khai giá tiền nhưng rõ ràng những sản phẩm mà cô nàng sở hữu có giá không hề nhỏ.