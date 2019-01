Nhìn nhà người yêu tin đồn của Ninh Dương Lan Ngọc mà sốc

Chi Dân tên thật là Nguyễn Trung Hiếu, khi vừa bước chân vào con đường nghệ thuật, anh là thành viên của một nhóm nhạc nam nhưng không được quá nhiều sự chú ý của khán giả. Sau này, anh rời khỏi nhóm, đi theo con đường solo và có được một loạt hit như: Anh muốn em sống sao, Giả vờ nhưng anh yêu em, Làm vợ anh nhé,... Mới đây, anh chàng gốc Kiên Giang vướng tin đồn với ngọc nữ showbiz Việt - Ninh Dương Lan Ngọc khiến tên tuổi của anh lại càng được nhiều người biết đến. Dù không xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông nhưng Chi Dân vẫn có được lượng khán giả riêng của mình. Gần đây, trong một bài phỏng vấn, anh còn thừa nhận fan của mình cũng đông đảo không thua kém gì Sơn Tùng M-TP. Thế nhưng, so với nam ca sĩ gốc Thái Bình có lẽ Chi Dân còn kém xa khi so về gia tài, nhà, xe hay đồ hiệu… Trước đó, thỉnh thoảng trên trang cá nhân của anh chàng tiết lộ vài bức ảnh chụp ngôi nhà nơi anh đang ở. Nhìn qua có thể thấy, đây là một căn hộ chung cư bình dân như bao người khác. Phòng khách chật chội, đơn giản thế nhưng lại toát lên vẻ ấm cúng. Bên cạnh là căn bếp nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Có vẻ nam ca sĩ rất hay nấu ăn tại nhà và rủ bạn về ăn uống. Căn nhà của Chi Dân có tông màu trắng - nâu. Phòng ngủ của anh nhỏ hẹp, giường đặt sát cửa sổ, vừa là nơi nghỉ ngơi vừa có thể ngắm cảnh phía dưới nhà. Một góc nhỏ khác trong nhà được Chi Dân dùng để gấu bông do fan tặng. Khung cảnh nhìn từ cửa sổ căn nhà của nam ca sĩ Chi Dân. Được biết, căn nhà này không phải tài sản thuộc sở hữu của anh mà chỉ là nhà thuê để ở tạm. Dù cát-xê khủng, tiền đi show cũng tăng cao hơn trước nhưng mấy năm nay Chi Dân chỉ đủ sức lo cho gia đình, còn bản thân thì vẫn "bỏ ngỏ".

Chi Dân tên thật là Nguyễn Trung Hiếu, khi vừa bước chân vào con đường nghệ thuật, anh là thành viên của một nhóm nhạc nam nhưng không được quá nhiều sự chú ý của khán giả. Sau này, anh rời khỏi nhóm, đi theo con đường solo và có được một loạt hit như: Anh muốn em sống sao, Giả vờ nhưng anh yêu em, Làm vợ anh nhé,... Mới đây, anh chàng gốc Kiên Giang vướng tin đồn với ngọc nữ showbiz Việt - Ninh Dương Lan Ngọc khiến tên tuổi của anh lại càng được nhiều người biết đến. Dù không xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông nhưng Chi Dân vẫn có được lượng khán giả riêng của mình. Gần đây, trong một bài phỏng vấn, anh còn thừa nhận fan của mình cũng đông đảo không thua kém gì Sơn Tùng M-TP. Thế nhưng, so với nam ca sĩ gốc Thái Bình có lẽ Chi Dân còn kém xa khi so về gia tài, nhà, xe hay đồ hiệu… Trước đó, thỉnh thoảng trên trang cá nhân của anh chàng tiết lộ vài bức ảnh chụp ngôi nhà nơi anh đang ở. Nhìn qua có thể thấy, đây là một căn hộ chung cư bình dân như bao người khác. Phòng khách chật chội, đơn giản thế nhưng lại toát lên vẻ ấm cúng. Bên cạnh là căn bếp nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Có vẻ nam ca sĩ rất hay nấu ăn tại nhà và rủ bạn về ăn uống. Căn nhà của Chi Dân có tông màu trắng - nâu. Phòng ngủ của anh nhỏ hẹp, giường đặt sát cửa sổ, vừa là nơi nghỉ ngơi vừa có thể ngắm cảnh phía dưới nhà. Một góc nhỏ khác trong nhà được Chi Dân dùng để gấu bông do fan tặng. Khung cảnh nhìn từ cửa sổ căn nhà của nam ca sĩ Chi Dân . Được biết, căn nhà này không phải tài sản thuộc sở hữu của anh mà chỉ là nhà thuê để ở tạm. Dù cát-xê khủng, tiền đi show cũng tăng cao hơn trước nhưng mấy năm nay Chi Dân chỉ đủ sức lo cho gia đình, còn bản thân thì vẫn "bỏ ngỏ".