Dự án bất động sản ở TP HCM ách tắc chục năm: Các "ông lớn" địa ốc kiến nghị gì?

Sáng 22/2, UBND TP HCM tổ chức hội nghị gặp gỡ và trao đổi với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong phát triển dự án trên địa bàn. Trong đó, 19 doanh nghiệp đã gửi kiến nghị tới đại diện là Hiệp hội bất động sản TP HCM (HoREA) để cùng nhau bày tỏ nguyện vọng, đề xuất.

Trong đó, Công ty Quốc Cường Gia Lai (QCG) đề nghị các Sở, ngành sớm giải quyết thủ tục đầu tư xây dựng đối với 6 dự án đang bị ách tắc nhiều tháng qua, quan trọng nhất là dự án Phước Kiển, huyện Nhà Bè.

Theo Quốc Cường Gia Lai, dự án Phước Kiển đã được UBND TP chấp thuận đầu tư từ năm 2017 và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt từ tháng 4/2017. Tuy nhiên, dự án bị ách tắc ở phần xin giao đất ở Sở Tài nguyên Môi trường.

Công ty này nêu, Sở Tài nguyên Môi trường không trả lời văn bản, chỉ hướng dẫn miệng: “Sở Xây dựng trình chấp thuận đầu tư, và đã được UBND TP duyệt là chưa đúng quy trình”. Lý do, dự án có quỹ đất hỗn hợp, trong đó có đất nông nghiệp phải chuyển mục đích sử dụng đất.

Do đó, Quốc Cường Gia Lai phải quay về Sở Kế hoạch & Đầu tư để làm lại các bước thủ tục từ đầu. Thủ tục trước hết là quyết định chủ trương đầu tư và nhiều thủ tục khác. Công ty băn khoăn về khả năng hoàn tất các bước thủ tục để được chấp thuận đầu tư vào năm 2022, trong khi thủ tục này đã được UBND TP chấp thuận từ năm 2017.

Công ty Quốc Cường Gia Lai đã mất hơn 3 năm cũng chưa làm xong thủ tục. Công ty bị thiệt hại, trả lãi vay ngân hàng, đối tác liên doanh, dòng tiền thu - chi không chủ động được. Quốc Cường Gia Lai cho rằng tất cả ách tắc này chỉ vì sự bất cập của các thủ tục đầu tư xây dựng đối với dự án nhà ở có quỹ đất hỗn hợp.

Kế hoạch sử dụng đất của dự án Phước Kiển 91 ha đã được phê duyệt năm 2018, Quốc Cường Gia Lai cho biết, nhưng nay UBND huyện Nhà Bè đang trình xin gia hạn, thì Sở Tài nguyên Môi Trường lại không đưa vào danh sách gia hạn. Thủ tục này, Sở Kế hoạch Đầu tư đang thụ lý, nhưng hiện nay Quốc Cường Gia Lai không được gia hạn vì chưa có quyết định chủ trương đầu tư.

Toàn cảnh hội nghị gặp gỡ và trao đổi với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Công ty Him Lam là chủ đầu tư dự án thành phần Khu nhà ở Him Lam, phường Phước Bình, quận 9, có diện tích 2,16 ha với 34 nền nhà biệt thự, đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng từ năm 2003, đã hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực dự án từ năm 2010. Đây là dự án thành phần thuộc Dự án Khu đô thị mới Bắc Rạch Chiếc, phường Phước Bình, quận 9, do CTCP Địa ốc 10 làm chủ đầu tư chính, có trách nhiệm đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng trục chính trên toàn bộ dự án.

Nhưng vì CTCP Địa ốc 10 đến nay vẫn chưa hoàn thành trách nhiệm của chủ đầu tư chính, chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng và xây dựng hệ thống hạ tầng. Dự án này đã bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, điều tra, nên vẫn chưa được giao đất để Him Lam thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất và làm sổ đỏ cho khách hàng.

Công ty Him Lam đề nghị được thực hiện nghĩa vụ đóng góp tài chính theo tỷ lệ phân bổ cho dự án, để công ty Địa ốc 10 hoàn thành trách nhiệm xây dựng cơ sở hạ tầng trục chính theo quy hoạch được duyệt.

Công ty CP Bất động sản Sơn Kim kiến nghị tháo gỡ dự án Khu liên hợp cao ốc Trung tâm thương mại - văn phòng và căn hộ tại phường Thảo Điền, quận 2. Dự án đầu tư đã được Sở Xây dựng phê duyệt vào năm 2009 và điều chỉnh vào năm 2015 đã được Sở Tài nguyên Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 1 phần của Dự án. Phần còn lại chưa được cấp do những vướng mắc liên quan đến diện tích đất giao có thu tiền sử dụng đất.