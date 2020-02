Cận cảnh 43ha đất vàng ở Bình Dương đang bị điều tra

Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án để làm rõ hành vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, liên quan việc chuyển nhượng đất, vốn góp của Tổng công ty Sản xuất – xuất nhập khẩu Bình Dương (Hay còn gọi là Tổng công ty 3-2). Ðây là khu “đất vàng” nhưng Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương tự định giá “bèo". Thương vụ này có dấu hiệu gây thất thoát Ngân sách nhà nước hàng nghìn tỷ đồng. Ghi nhận thực tế của PV, dự án trên nằm ngay vi trí đắc địa là giao lộ Võ Văn Kiệt – Phạm Ngọc Thạch, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Hạ tầng xung quanh tương đối hoàn chỉnh, bên trong đã đổ nền, làm móng. Bên trong một số máy móc, ống cống nằm ngổn ngang chưa được thi công. Nằm ngay gần khu đất 43ha là khu 145ha, vốn là dự án sân golf Thái Hòa. Dự án này trước đây được Tổng công ty Protrade quản lý nhưng đã "vội vã" chuyển nhượng cho Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tân Thành trước khi tổng công ty cổ phần hóa. Được biết, vào tháng 1/2018, tại khu đất 43ha, Công ty CP TM-DV Địa ốc Kim Oanh tiến hành động thổ thực hiện dự án có tên Khu đô thị -Thương mại -Dịch vụ Tân Phú. Theo thông tin tỉnh Bình Dương cung cấp tại cuộc họp trước đó, 43ha đất nêu trên ban đầu do Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Tỉnh ủy Bình Dương) quản lý vào năm 2004. Ban Tuyên giáo cho biết đoàn thanh tra đã phát hiện những dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến việc góp vốn và chuyển nhượng vốn góp của Công ty 3/2. Do vậy, Ban Tuyên giáo đã chuyển hồ sơ vụ việc qua cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định.

