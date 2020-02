5 khách sạn Việt Nam được Forbes vinh danh sang trọng, đẳng cấp cơ nào?

Hai khách sạn được nhận danh hiệu 5 sao (thứ hạng cao nhất) là khách sạn Sofitel Legend Metropole Hanoi và khu nghỉ dưỡng 4 mùa The Nam Hải (Hội An). 3 khách sạn được xếp hạng 4 sao là khu nghỉ dưỡng Intercontinental Đà Nẵng Sun Peninsula, khách sạn The Reverie Saigon và khách sạn Park Hyatt Saigon. Theo Forbes Travel Guide, khách sạn Sofitel Legend Metropole Hanoi có 364 phòng được bài trí trang nhã, mang nét duyên dáng của kiến trúc Pháp cổ xen lẫn những họa tiết phương Đông lịch lãm. Khách sạn chia làm 2 khu gồm khu Metropole cổ và khu Metropole mới. Nội thất được trang trí theo phong cách cổ điển mà sang trọng. Tọa lạc trên một khu đất rộng 35 hecta, Khu nghỉ dưỡng 4 mùa The Nam Hải (Hội An) bao gồm 60 phòng khách sạn dạng biệt thự và 40 căn biệt thự. Tất cả các biệt thự đều có phòng ngủ và phòng khách rộng rãi, bồn tắm, tủ quần áo lớn và phòng tắm sang trọng. Mỗi biệt thự đều có sân vườn riêng biệt hướng ra biển Đông. Đặc biệt, mỗi biệt thự đều có hồ bơi riêng. Khu nghỉ dưỡng Intercontinental Đà Nẵng Sun Peninsula nằm ở bán đảo Sơn Trà bao gồm 200 phòng sang trọng, hiện đại. Khu biệt thự có các phòng nghỉ rộng lớn được bài trí nội thất sang trọng, cùng các tiện ích hiện đại, chan hòa cùng thiên nhiên như 2 bể bơi vô cực riêng, bãi biển riêng, ban công rộng hướng biển, phòng tắm có mở lối ra khu vườn và phòng tắm ngoài trời. Có mặt tiền hướng ra đường Đồng Khởi và Nguyễn Huệ, The Reverie tạo lạc trên tầng cao nhất của tòa nhà Times Square, trung tâm tài chính thương mại, giải trí và du lịch hàng đầu của Sài Gòn. Khách sạn thiết kế vương giả lộng lẫy, tinh xảo đến từng chi tiết, vừa phóng khoáng hiện đại lại vừa cổ điển quý phái. Tổng thể của khách sạn có 224 phòng nghỉ, 62 suite với 12 phong cách thiết kế khác nhau.Khách sạn Park Hyatt Saigon nằm tại trung tâm thành phố trên Công trường Lam Sơn, có tầm nhìn nhà hát thành phố. Khách sạn có 252 phòng khách sang trọng gồm 21 phòng căn hộ, bể bơi rộng, spa hiện đại, các khu giải khát và nhà hàng cao cấp. Video: Khách sạn kỳ quặc. Nguồn: Youtube.

