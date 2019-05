Cư dân Him Lam Phú An khốn khổ vì rác thối, khói độc, tiếng ồn

(Kiến Thức) - Ô nhiễm mùi hôi rác thối, khói độc nhà máy giấy và tiếng ồn cảng container là những "nỗi khổ" mà hàng trăm hộ dân “trót lỡ” mua căn hộ chung cư Him Lam Phú An (quận 9, TP HCM) phải gánh chịu mỗi ngày.

Chung cư Him Lam Phú An do Công ty Cổ phần kinh doanh địa ốc Him Lam (gọi tắt Công ty Him Lam) làm chủ đầu tư, tọa lạc trên đường Thủy Lợi, phường Phước Long A, quận 9, TP HCM. Đây được coi là dự án nằm ở vị trí khá đắc địa, ngay cửa ngõ phía Đông TP HCM với mức giá tương đối "mềm", chỉ trên dưới 2 tỷ đồng/căn hộ, nên thu hút cư dân thuê, mua để sinh sống. Cư dân Him Lam Phú An hàng ngày khốn khổ vì mùi hôi, khói độc, tiếng ồn. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Kiến Thức, ngay khi về ở chưa được bao lâu, hàng trăm cư dân Him Lam Phú An vô cùng khốn đốn vì tình trạng ô nhiễm. Đường vào khu chung cư luôn dơ bẩn, hôi thối vì bãi trung chuyển rác. Tiếp đến, cư dân phải hít thở khói độc, ô nhiễm từ nhà máy giấy. Đ êm khuya, nhà nhà người người lại bị hành hạ giấc ngủ vì tiếng ồn từ cảng container sát bên….

Đường vào “tổ ấm” ô nhiễm nặng vì rác thải bốc mùi hôi thối! Quan sát của PV Kiến Thức cho thấy, ngay từ Xa lộ Hà Nội rẽ vào đầu đường Thủy Lợi để trở về căn hộ chung cư Him Lam Phú An , người dân đều có chung nhận dạng: “bịt kín mũi, che kín mặt” vì không thể chịu đựng được mùi hôi thối kinh khủng từ bãi trung chuyển rác. Đầu đường Thủy Lợi vào chung cư Him Lam Phú An là trạm trung chuyển rác... Nằm ngay đầu đường Thủy Lợi, trạm trung chuyển rác gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Khối lượng rác tập kết hàng ngày trên 150 tấn gây tình trạng quá tải; chưa kể, bãi rác còn gây mất vệ sinh, cảnh quan đô thị của tuyến đường cũng như chung cư Him Lam Phú An.

Cơn mưa buổi trưa 9/5 khiến nước thải từ rác ở trạm trung chuyển hòa lẫn vào dòng nước mưa, rác nổi lềnh phềnh khắp nơi, mùi hôi và ô nhiễm càng khủng khiếp hơn. Người dân, cử tri phản ánh rất gay gắt qua nhiều kênh thông tin nhưng chính quyền vẫn chưa có phương án xử lý triệt để; tuy nhiên, theo lộ trình quy hoạch, trạm trung chuyển rác này sẽ phải giải toả. Song, thời điểm nào thì vẫn để ngỏ, không thể biết trước được...

Trưa 9/5, khi nhiều xe rác đang ra vào trạm trung chuyển thì trời bất chợt đổ mưa lớn. Nhưng không khí xung quanh khu chung cư Him Lam Phú An không được hạ nhiệt như mong ước của người dân. Dòng nước đen kịt từ rác thải hòa cùng nước mưa chảy ào ào về hướng chung cư, khiến không gian xung quanh càng hôi thối, khó chịu hơn.

“Hàng ngày, sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi, ai cũng mong được trở về nhà để được tận hưởng những phút giây nghỉ ngơi thoải mái. Thế nhưng, chúng tôi lại phải đi ngang bãi rác bốc mùi hôi thối không thể chịu được”, chị Ánh Phượng, một cư dân đang sống ở Him Lam Phú An, than thở.

Hít khói độc từ nhà máy giấy

Nhà máy giấy Xuân Đức sát bên khu căn hộ Him Lam Phú An. Nhà máy giấy Xuân Đức nằm sát bên cạnh chung cư Him Lam Phú An, thường xuyên xả thải khói đen, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe cư dân.



Ống khói từ nhà máy giấy xả thải gây ô nhiễm nghiêm trọng, đe dọa đến sức khỏe của hàng nghìn cư dân. Chị M. - một cư dân đang sinh sống trong khu chung cư của chủ đầu tư Him Lam cho biết, ban đầu chị thích hướng Tây Bắc để có thể ngắm nhìn hoàng hôn buổi chiều. Nhưng tất cả những gì chị nhận được khi chuyển về đây sinh sống là tiếng ồn "rì rầm" và những ống xả cao ngút ngày đêm phả khói từ nhà máy giấy.

Tiếng ồn do máy quạt và máy hút giấy vụn gây ra khiến người dân khó có được phút yên tĩnh và bầu không khí trong lành. Bên cạnh đó, bụi từ nhà máy giấy do lò đốt than khiến khói cuồn cuộn suốt ngày, gây mùi khó chịu như nylon cháy.

Trước tình cảnh đó, hàng loạt cư dân Block C, D có view phía Tây Bắc phải rủ nhau "bán tống, bán tháo" căn hộ đã mua cho chính Công ty Him Lam. Phía chủ đầu tư đã đồng ý cho hủy hợp đồng mua bán và nhận lại tiền.

Bụi từ khói độc nhà máy giấy đóng bợn thềm nhà cư dân.

Đau tai, mất ngủ vì ô nhiễm tiếng ồn cảng container

Cư dân Him Lam Phú An còn chịu cảnh khốn đốn khi suốt từ đêm đến sáng, phải chịu đựng tiếng ồn cảng container sát bên, xe tải ra vào giao nhận hàng tấp nập. Cư dân ở Him Lam Phú An tiếp tục đối mặt với "hàng xóm" khó thương khác là cảng container liền kề. Suốt từ sáng tới đêm, tiếng xe cộ ra vào, tiếng giao nhận các container khổng lồ từ cảng này liên tục quấy nhiễu cuộc sống an lành của dân.

“Những gì chúng tôi đang hàng ngày phải gánh chịu thực sự quá kinh khủng. Mùi hôi thối từ trạm trung chuyển rác, khói bụi ô nhiễm từ nhà máy giấy, tiếng ồn từ cảng container… Không biết đến bao giờ thảm cảnh này mới được chủ đầu tư, chính quyền chung tay giải quyết cho cư dân”, anh Nguyễn Minh Khang, cư dân block C chia sẻ trong bức xúc.

Được biết, với trăn trở khi phải sống chung với ô nhiễm dễ gây ảnh hưởng nghiêm trọng sức khoẻ, nhiều cư dân của Him Lam An Phú đang tính tiếp tục bán rẻ, bán tháo căn hộ mà mình chắt chiu nhiều năm mới mua được để tìm không gian sống khác lành mạnh, an toàn hơn. Đa số từng hạnh phúc vì mua được căn hộ ở vị trí đẹp, giá rẻ... giờ mới thấy bi kịch...

Hiện, điều khiến dư luận quan tâm là: Khi công ty Him Lam chào bán căn hộ chung cư Phú An có đề cập đến những điểm hạn chế lớn như trên hay cứ thổi phồng dự án với những ngôn từ có cách ngút trời để "dụ" khách hàng xuống tiền mua? Cư dân giờ sống cảnh khốn khổ, sống trong môi trường ô nhiễm như vậy, Him Lam có trách nhiệm gì hay không?

