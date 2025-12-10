Nhà dân trên phố Lò Đúc cháy ngùn ngụt

Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà dân đoạn gần số nhà 160 phố Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, theo ghi nhận ban đầu, vụ cháy không thiệt hại về người.

Ngày 10/12, thông tin từ UBND phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội cho biết, khoảng 13h30 cùng ngày, tại một ngôi nhà dân ở phố Lò Đúc (đoạn gần số nhà 160) xảy ra hỏa hoạn, cột khói đen cuồn cuộn cao hàng chục mét.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng cùng cảnh sát PCCC điều 2 xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

UBND phường Hai Bà Trưng cho biết thêm, qua xác minh ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Địa điểm cháy là căn nhà dân tại mặt đường phố Lò Đúc. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường khống chế vụ hỏa hoạn.

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, vụ cháy xảy ra gần Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Ngọn lửa từ vụ cháy bốc ngùn ngụt khiến nhiều người lo lắng, hoảng hốt.

