Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nhiều hầm chung cư ở Hà Nội chỉ nhận gửi xe điện, chưa có chỗ sạc vì lo cháy nổ

Xã hội

Nhiều hầm chung cư ở Hà Nội chỉ nhận gửi xe điện, chưa có chỗ sạc vì lo cháy nổ

Hiện tại, rất ít chung cư ở Hà Nội có hạ tầng để tiếp nhận xe điện vào sạc pin trong hầm. 

Theo Văn Ngân/VOV.VN
Mới đây, dư luận cũng xôn xao khi Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm và bãi xe của CT1 Thạch Bàn tại Hà Nội thông báo tạm dừng và tiến tới ngừng hẳn việc tiếp nhận, trông giữ xe điện tại các hầm. Sau khi báo chí phản ánh chính quyền sở tại đã "tuýt còi" những đơn vị này. Ghi nhận thực tế, lác đác một số tầng hầm các tòa nhà đầu tư hạ tầng trạm sạc tại chỗ để tiếp nhận xe điện vào gửi và sạc pin tại chỗ.
Mới đây, dư luận cũng xôn xao khi Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm và bãi xe của CT1 Thạch Bàn tại Hà Nội thông báo tạm dừng và tiến tới ngừng hẳn việc tiếp nhận, trông giữ xe điện tại các hầm. Sau khi báo chí phản ánh chính quyền sở tại đã "tuýt còi" những đơn vị này. Ghi nhận thực tế, lác đác một số tầng hầm các tòa nhà đầu tư hạ tầng trạm sạc tại chỗ để tiếp nhận xe điện vào gửi và sạc pin tại chỗ.
Tại một hầm chung cư ở địa chỉ số 304 phố Kim Mã (Hà Nội), đơn vị vận hành đã bố trí nhiều khu vực riêng cho xe điện. Các khu vực này có khoảng cách an toàn với những phương tiện khác. Người đi xe máy điện có 2 sự lựa chọn, một là vào khu vực riêng chỉ để gửi ​​​​​không sạc; hai là dừng đỗ tại khu vực kết hợp sạc pin tại chỗ.
Tại một hầm chung cư ở địa chỉ số 304 phố Kim Mã (Hà Nội), đơn vị vận hành đã bố trí nhiều khu vực riêng cho xe điện. Các khu vực này có khoảng cách an toàn với những phương tiện khác. Người đi xe máy điện có 2 sự lựa chọn, một là vào khu vực riêng chỉ để gửi ​​​​​không sạc; hai là dừng đỗ tại khu vực kết hợp sạc pin tại chỗ.
Chủ xe chỉ cần quét mã thanh toán tiền thì có thể sạc pin xe.
Chủ xe chỉ cần quét mã thanh toán tiền thì có thể sạc pin xe.
Anh Nguyễn Văn Thịnh (một lái xe điện công nghệ) chia sẻ: "Việc sử dụng dịch vụ khá thuận lợi vì được bố trí chỗ gửi và sạc pin ngay trong hầm. Tôi đến chung cư này vừa gửi vừa sạc và thời gian chờ có thể đi lên khu thương mại mua đồ hay đi uống nước...".
Anh Nguyễn Văn Thịnh (một lái xe điện công nghệ) chia sẻ: "Việc sử dụng dịch vụ khá thuận lợi vì được bố trí chỗ gửi và sạc pin ngay trong hầm. Tôi đến chung cư này vừa gửi vừa sạc và thời gian chờ có thể đi lên khu thương mại mua đồ hay đi uống nước...".
Mặc dù thuận tiện là vậy nhưng theo anh Thịnh, tuy hạ tầng đang ngày càng tốt lên nhưng vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu của người tiêu dùng. Các trạm sạc rất đông đúc, hay khoảng cách xe đi chưa dài mà thời gian sạc lại quá lâu...
Mặc dù thuận tiện là vậy nhưng theo anh Thịnh, tuy hạ tầng đang ngày càng tốt lên nhưng vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu của người tiêu dùng. Các trạm sạc rất đông đúc, hay khoảng cách xe đi chưa dài mà thời gian sạc lại quá lâu...
"Xe điện của tôi chở khách mà mỗi lần sạc mất 3 giờ chờ trong khi chỉ chạy tới 70km. Nếu đủ pin thì chiều dài quãng đường lên hơn 100km. Ngoài ra, khi vào các trạm sạc đều phải xếp hàng chờ vì rất đông người cũng có nhu cầu như mình. Theo tôi nghĩ cần có nhiều trạm sạc hơn nữa, song song với đó, các nhà sản xuất cần nghiên cứu mô hình thay pin rút ngắn thời gian như đi đổ xăng xe...", anh Thịnh nói.
"Xe điện của tôi chở khách mà mỗi lần sạc mất 3 giờ chờ trong khi chỉ chạy tới 70km. Nếu đủ pin thì chiều dài quãng đường lên hơn 100km. Ngoài ra, khi vào các trạm sạc đều phải xếp hàng chờ vì rất đông người cũng có nhu cầu như mình. Theo tôi nghĩ cần có nhiều trạm sạc hơn nữa, song song với đó, các nhà sản xuất cần nghiên cứu mô hình thay pin rút ngắn thời gian như đi đổ xăng xe...", anh Thịnh nói.
Tại các khu vực để xe điện, hệ thống trạm sạc được bố trí với hệ thống đường điện riêng, xung quanh là hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn,...
Tại các khu vực để xe điện, hệ thống trạm sạc được bố trí với hệ thống đường điện riêng, xung quanh là hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn,...
Vị trí dừng đỗ, sạc xe điện ngăn cách với khu vực gửi xe xăng.
Vị trí dừng đỗ, sạc xe điện ngăn cách với khu vực gửi xe xăng.
Mỗi khu vực dừng đỗ được khoảng từ 30-70 xe điện, có khu vực kết hợp vừa gửi vừa sạc pin ngay tại chỗ.
Mỗi khu vực dừng đỗ được khoảng từ 30-70 xe điện, có khu vực kết hợp vừa gửi vừa sạc pin ngay tại chỗ.
Tại một chung cư ở địa chỉ 72A Nguyễn Trãi (Hà Nội), đơn vị vận hành bố trí 1 góc dành cho sạc xe máy điện. Vị trí này ngay sát phòng bảo vệ, trực 24/24h. Tại đây các phương tiện được phép sạc qua đêm và khuyến cáo rút phích cắm khi đã đầy pin.
Tại một chung cư ở địa chỉ 72A Nguyễn Trãi (Hà Nội), đơn vị vận hành bố trí 1 góc dành cho sạc xe máy điện. Vị trí này ngay sát phòng bảo vệ, trực 24/24h. Tại đây các phương tiện được phép sạc qua đêm và khuyến cáo rút phích cắm khi đã đầy pin.
Theo cư dân, hệ thống điện dùng để sạc được lắp đặt bổ sung. Tuy nhiên, một số người vẫn lo ngại khi hệ thống điện "dùng chung" này sẽ làm ảnh hưởng đến an toàn...
Theo cư dân, hệ thống điện dùng để sạc được lắp đặt bổ sung. Tuy nhiên, một số người vẫn lo ngại khi hệ thống điện "dùng chung" này sẽ làm ảnh hưởng đến an toàn...
Theo đơn vị quản lý một tổ hợp chung cư mới được xây dựng tại địa chỉ 79 Ngọc Hồi (Hà Nội), khi mới đưa vào vận hành đã cho phép xe điện vào gửi và sạc pin dưới tầng hầm. Nhưng thời gian trở lại đây do lo ngại nguy cơ cháy nổ đã dừng việc cho phép các phương tiện sạc pin và chỉ tiếp nhận gửi xe thông thường.
Theo đơn vị quản lý một tổ hợp chung cư mới được xây dựng tại địa chỉ 79 Ngọc Hồi (Hà Nội), khi mới đưa vào vận hành đã cho phép xe điện vào gửi và sạc pin dưới tầng hầm. Nhưng thời gian trở lại đây do lo ngại nguy cơ cháy nổ đã dừng việc cho phép các phương tiện sạc pin và chỉ tiếp nhận gửi xe thông thường.
Đơn vị này bố trí khu vực sạc pin riêng phía ngoài chung cư để hạn chế nguy cơ hỏa hoạn...
Đơn vị này bố trí khu vực sạc pin riêng phía ngoài chung cư để hạn chế nguy cơ hỏa hoạn...
Tại hàng loạt chung cư tại đường Trần Thủ Độ (Hà Nội), các đơn vị vận hành chỉ cho phép xe điện vào gửi,...
Tại hàng loạt chung cư tại đường Trần Thủ Độ (Hà Nội), các đơn vị vận hành chỉ cho phép xe điện vào gửi,...
...không bố trí khu vực sạc pin trong hầm vì lo ngại nguy cơ cháy nổ
...không bố trí khu vực sạc pin trong hầm vì lo ngại nguy cơ cháy nổ
Thực tế, trên địa bàn Hà Nội, vì những lý do khác nhau, phần lớn các hầm chung cư đều mới dừng lại ở việc tiếp nhận xe điện gửi ra vào nhưng những phương tiện thông thường khác...
Thực tế, trên địa bàn Hà Nội, vì những lý do khác nhau, phần lớn các hầm chung cư đều mới dừng lại ở việc tiếp nhận xe điện gửi ra vào nhưng những phương tiện thông thường khác...
...chứ chưa có đầy đủ hạ tầng tiếp nhận xe điện xuống gửi lại và sạc pin tại chỗ trong hầm.
...chứ chưa có đầy đủ hạ tầng tiếp nhận xe điện xuống gửi lại và sạc pin tại chỗ trong hầm.
Hạ tầng phục vụ xe điện ở thời điểm hiện tại chưa đáp ứng kịp nhu cầu là một trong những lo lắng của người dân Hà Nội trước thời điểm 1/7/2026 khi thành phố sẽ cấm xe chạy xăng theo khung giờ.
Hạ tầng phục vụ xe điện ở thời điểm hiện tại chưa đáp ứng kịp nhu cầu là một trong những lo lắng của người dân Hà Nội trước thời điểm 1/7/2026 khi thành phố sẽ cấm xe chạy xăng theo khung giờ.
Theo Văn Ngân/VOV.VN
#chung cư #xe điện #hạ tầng #sạc xe #Hà Nội #cháy nổ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69

Diễn viên Thương Tín qua đời vào ngày 8/12 tại nhà riêng ở Khánh Hòa. Ông ra đi ở tuổi 69. Ông để lại dấu ấn sâu đậm qua hàng trăm vai diễn trong lịch sử điện ảnh Việt Nam.