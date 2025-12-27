Bắt giữ hơn 200kg thực phẩm 'bẩn' ở Hà Tĩnh

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện, thu giữ hơn 200kg thực phẩm không có nhãn mác hàng hóa, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp.

Ngày 27/12, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ xe tải chở hơn 200kg thực phẩm không có nhãn mác hàng hóa, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp.

Trước đó, vào khoảng 20h20 ngày 25/12, tại Km 486 Quốc lộ 1A, thuộc địa phận phường Nam Hồng Lĩnh, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ Quốc lộ 1A, tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 43H-028.16 do tài xế Bơ Nướch Lý (SN: 1995, xã Thạnh Mỹ, TP Đà Nẵng) điều khiển.

Lực lượng chức năng đang kiểm đếm thực bẩn thu giữ được.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 4 thùng xốp với tổng trọng lượng hơn 200kg, bên trong là thực phẩm không có nhãn mác hàng hóa, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ tang vật, đồng thời bàn giao toàn bộ số hàng hóa cùng hồ sơ, giấy tờ liên quan cho Đội Quản lý thị trường số 2 – Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh để tiếp nhận, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

