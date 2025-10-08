Hà Nội

Xã hội

Nguyên nhân vụ ô tô lao thẳng vào quán nhậu ở Gia Lai khiến 1 người tử vong

Do mâu thuẫn, Đặng Văn Sang đã điều khiển ô tô lao vào quán nhậu ở xã Bình Dương khiến một người tử vong, một người bị thương đang cấp cứu. 

Hà Ngọc Chính- H. Đại

Sáng 8/10, ông Đinh Công Hoàng, Chủ tịch UBND xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ xe ô tô lao vào quán nhậu, khiến mẹ chủ quán tử vong.

hien-truong.jpg
Hiện trường vụ việc. Ảnh CTV

Camera ghi lại, khoảng 21h20 tối 7/10, xe ô tô màu trắng chạy với tốc độ nhanh ngang qua trước quán Xóm Nhậu, xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai (trước đây là thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) rồi bất ngờ lao thẳng vào quán.

Cú lao với tốc độ nhanh, hướng tông trực diện vào 2 người đang đứng trước cửa quán.

Không dừng lại, tài xế còn lùi xe trong quán khiến một số người có mặt tại hiện trường hoảng sợ. Sau khi xe dừng, tài xế bước xuống rồi đi vào bên trong. Tại hiện trường, bàn ghế đồ đạc trong quán nhậu bị hất tung tóe, đổ ngổn ngang, hư hỏng...

Nhận tin báo, Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo nguồn tin của Tri Thức và Cuộc sống, sáng 8/10, Đặng Văn Sang (SN 1998, trú Vĩnh Bình, xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai), đối tượng liên quan đến vụ lái ô tô tông chết người xảy ra tối 7/10 đã đến Công an xã Bình Dương đầu thú và khai nhận nguyên nhân ban đầu

dau-thu.jpg
Đối tượng Sang đã đầu thú tại cơ quan CA. Ảnh ĐVCC

Các nhân chứng kể lại, khuya 7/10, tại quán Ốc Nướng Ngon thuộc thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương, Đặng Văn Sang xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Quang Sơn (SN 1999, trú cùng thôn). Tại đây, Sang lấy dao trong quán rượt đuổi đánh Sơn. Được một số người trong quán can ngăn nên Sang dừng lại.

Tiếp đó, thấy Sơn vừa đi đến quán Xóm Nhậu (cạnh quán Ôc Nướng Ngon) vừa tiếp tục khiêu khích nên Sang điều khiển xe ô tô 77A-31224 lao về phía Sơn trong quán quán nhậu và tông trúng Sơn và bà Lương Thị Q (SN 1970 ở Bình Dương) đang đứng trong quán. Hậu quả bà Lương Thị Q. bị thương cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Bồng Sơn, đến 23h cùng ngày bà Q. tử vong, Sơn bị thương.

Nhận được tin báo, Công an xã Bình Dương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành các hoạt động điều tra, tổ chức truy tìm, vận động Đặng Văn Sang ra đầu thú.

Vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

