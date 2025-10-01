Bắt 4 đối tượng gây ra vụ tai nạn ở Bắc Ninh khiến 4 người thương vong

Cơ quan Công an vừa băt giữ 4 đối tượng gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Bắc Ninh khiến 1 người tử vong và 3 người bị thương.

Ngày 1/10, Công an xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 4 đối tượng gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Bắc Ninh khiến 1 người tử vong và 3 người bị thương, sau đó lẩn trốn lên Lào Cai.

4 đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh Báo Lào Cai

Theo đó, ngày 28/9/2025, Tổ Phòng chống tội phạm, Công an xã Phong Hải đang làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực thôn Nậm Chủ, xã Phong Hải thì phát hiện 4 nam thanh niên đi trên 2 xe mô tô không biển kiểm soát, có dấu hiệu “độ pô”. Tổ công tác đã dừng phương tiện để kiểm tra hành chính, các đối tượng không xuất trình được giấy tờ xe và biển số xe. Tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng về trụ sở Công an xã Phong Hải để làm việc.

Qua đấu tranh, bước đầu xác định các đối tượng trên là: Tráng Thành Lương (SN 2006); Ly Văn Ngọc (SN 2007); Sùng A Vềnh (SN 2009); Ma Văn Tiến, (SN 2009), cùng trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 4 nam thanh niên trên khai nhận, cùng làm công nhân tại một công ty thuộc thôn Đông Bích, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, khoảng 19h ngày 27/9/2025, tại thôn Đông Bích, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, 4 đối tượng Lương, Ngọc, Vềnh, Tiến sau khi uống rượu đã dùng 2 xe mô tô không lắp biển kiểm soát, cầm theo 1 thanh kiếm dài khoảng 90cm và 1 ống tuýp sắt dài khoảng hơn 100cm để lượn phố. Khi đi trên đường, 4 đối tượng đã xảy ra mâu thuẫn với Hà Văn Hoàng (SN 2008), trú tại thôn Nậm Cần, xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu (cũng điều khiển xe mô tô không lắp biển số).

Các đối tượng đã dùng xe mô tô đuổi nhau trên đường, dẫn đến Hà Văn Hoàng đâm vào xe đạp điện do chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 2007) điều khiển, chở theo cháu Nghiêm Bảo An (SN 2019) và cháu Đinh Xuân Phúc (SN 2021), cùng trú tại tỉnh Bắc Ninh, đi theo chiều ngược lại.

Hậu quả, cháu An bị chấn thương sọ não nặng, đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức nhưng không qua khỏi; chị Hạnh và cháu Phúc bị thương nhẹ. Hoàng bị chấn thương sọ não, đang cấp cứu tại Bệnh viện Bắc Ninh số 2.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

