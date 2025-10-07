Hà Nội

Xã hội

Đã tìm ra xe đầu kéo gây tai nạn giao thông chết người trên Quốc lộ 19

Lực lượng chức năng đã tìm ra ô tô đầu kéo liên quan đến tai nạn giao thông chết người, nhưng sau đó đã di chuyển khỏi hiện trường.

Hà Ngọc Chính

Trưa 7/10, trên Quốc lộ 19 qua địa bàn xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy khiến người đàn ông tử vong tại chỗ. Điều đáng nói, sau va chạm giao thông dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, xe ô tô đầu kéo đã tiếp tục di chuyển, rời khỏi hiện trường.

Theo thông tin từ người dân, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 7/10, tại Km 49+150 quốc lộ 19 thuộc địa bàn thôn Tả Giang 1 (xã Bình Khê). Nạn nhân tử vong được xác định là ông Võ Văn T. (SN 1968, trú tại xã Chư Sê).

tngt.jpg
Người điều khiển xe máy tử vong sau khi va chạm với ô tô đầu kéo. Ảnh: Người dân cung cấp.

Cũng theo thông tin từ người dân, vào thời điểm trên, xe máy mang BKS 77N2-75xx do ông T. điều khiển chạy theo hướng từ Đông Gia Lai đến Tây Gia Lai. Khi đến địa điểm Km 49+150 quốc lộ 19 đã xảy ra va chạm với ô tô đầu kéo. Điều đáng nói là sau khi va chạm xảy ra, xe đầu kéo tiếp tục di chuyển và rời khỏi hiện trường.

Sau nhiều giờ áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã tìm ra chiếc xe đầu kéo BKS 77H 062.28, tại khu vực Nhà máy đường Bình Định ( cũ) khi đang bốc dỡ hàng hóa. Lái xe điều khiển chiếc xe nói trên là Phạm Ngọc Nguyện- SN 1979- trú tại Phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Nguyên nhân xảy ra tai nạn và lý do vì sao khi va chạm giao thông dẫn đến chết người, lái xe vẫn tiếp tục di chuyển sẽ được điều tra, làm rõ.

