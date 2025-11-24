Hà Nội

Xã hội

Lĩnh 8 năm tù vì tổ chức sử dụng trái phép ma túy cho người chưa thành niên

Hành của bị cáo D thuộc trường hợp phạm tội đối với nhiều người và có người dưới 18 tuổi, được xếp vào nhóm tội phạm nghiêm trọng.

Hải Ninh

Ngày 24/11, VKSND khu vực 10 – TP Hải Phòng thông tin, Tòa án nhân dân khu vực 10 – Hải Phòng vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đáng chú ý, hành vi của bị cáo thuộc trường hợp phạm tội đối với nhiều người và có người dưới 18 tuổi, được xếp vào nhóm tội phạm nghiêm trọng.

544.jpg
Quang cảnh phiên tòa.

Cáo trạng của VKSND khu vực 10, khoảng 13h ngày 8/5/2025, Hoàng Quang D. (SN 1996, trú tại phường Nhị Chiểu, TP Hải Phòng) mua của một người lạ tại khu vực ngã ba Quán Toan các loại ma túy Ketamine, MDMA và ma túy tổng hợp với giá 4.500.000 đồng để sử dụng.

Sau đó, D đem số ma túy này về nhà tại ngõ 36 Bà Triệu, phường Phạm Sư Mạnh, thành phố Hải Phòng cất giấu.

Đến khoảng 19h ngày 9/5/2025, D. chia nhỏ ma túy để sử dụng và cất trong xe ô tô Santafe BKS 34A-644.20. Khoảng 20h cùng ngày, D. điều khiển xe đón Trương T.A. (SN 1989, trú tại khu 7, phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng), Dương Khánh L. (SN 2007, trú tại tổ 10, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) và Lê Thu T.H. (SN 2007, trú tại thôn Thượng Bì 2, xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng).

Khoảng 23h, khi cả nhóm đang trên xe ô tô đỗ gần nhà số 4 ngõ 36 Bà Triệu, D. lấy ma túy ra sử dụng bằng hình thức hít và lần lượt đưa cho T.A., L. và T.H. cùng sử dụng. Sau đó, D. đưa cả nhóm lên phòng ngủ tầng 2 của căn nhà trên để tiếp tục sử dụng ma túy.

Đến 23h30 phút cùng ngày, khi D. và ba người còn lại đang sử dụng trái phép chất ma túy, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hải Phòng phối hợp Công an phường Hiệp Sơn phát hiện bắt quả tang. Tang vật thu giữ gồm nhiều gói ma túy Ketamine, MDMA, dụng cụ sử dụng và 1 xe ô tô Santafe. Kết quả xét nghiệm ngày 10/5/2025 cho thấy D., T.A., L. và T.H. đều dương tính với Ketamine và MDMA.

Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo D. 8 năm tù.

>>> Mời độc giả xem thêm video Liên tiếp triệt phá thành công nhiều vụ án ma túy:

(Nguồn: VTV1)
