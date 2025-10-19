Nguyên nhân học sinh lớp 12 bị đâm tử vong ở Thanh Hóa?

Theo Công an tỉnh Thanh Hoá, trưa 17/10/2025 tại xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hoá, P. T. B. N, sinh năm 2009, trú tại thôn 6, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hoá (là học sinh lớp 11A9) và L. Q. H, sinh năm 2008, trú tại thôn An Toàn, xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hoá (là học sinh lớp 12A8) cùng học tại trường THPT Đặng Thai Mai, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hoá. Cả hai không có mâu thuẫn từ trước nhưng xuất phát từ mâu thuẫn bột phát trong lúc học môn thể dục vào buổi sáng, lúc tan trường thì L.Q.H cùng với L.Đ.A, sinh năm 2008, trú tại thôn Tiền Thôn, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hoá (bạn học cùng lớp với H) chặn đường, sử dụng tay, chân, mũ bảo hiểm đuổi đánh P.T.B.N.

Trong lúc bị đánh P.T.B.N đã rút dao bấm (mang theo người) đâm vào L.Q.H dẫn đến bị thương và tử vong tại Bệnh viện đa khoa Quảng Xương.

Vụ việc hiện đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá điều tra, xác minh về hành vi giết người.

Từ vụ án trên, Công an tỉnh Thanh Hoá khuyến cáo: Với gia đình, nhà trường cần phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, giáo dục con em, học sinh, đặc biệt chú ý các mối quan hệ, sinh hoạt bạn bè ngoài giờ đến trường.

Có biện pháp rà soát, phát hiện số học sinh hư, cá biệt, ham chơi, lười học, thường xuyên bỏ học, nghiện game, tàng trữ, mua bán, sử dụng thuốc lá điện tử, chất cấm…; thường xuyên nắm bắt các mâu thuẫn trong học sinh, giáo viên để có biện pháp phối hợp với gia đình, phụ huynh giải quyết, xử lý không để phát sinh phức tạp; trường hợp cần thiết phải trao đổi, phối hợp với Công an xã, phường nơi cư trú, học tập để giải quyết theo quy định.

Chủ động kiểm soát đồ dùng học tập, vật dụng con em, học sinh mang theo trong cặp, người và tại các khu vực trong trường, gia đình. Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở con em, học sinh chấp hành nghiêm các nội quy, quy định của nhà trường và khuyến cáo của cơ quan Công an.

Đối với học sinh: Chấp hành nghiêm các quy định, nội quy của nhà trường và các khuyến cáo về bảo đảm an ninh trật tự của Công an xã, phường nơi cư trú.

Tuyệt đối không mang theo vật cấm, hung khí trong cặp sách, trong người.

Khi phát hiện bạn bè có mâu thuẫn, xích mích, đánh nhau phải báo người lớn, thầy cô hoặc cơ quan Công an; tuyệt đối không cổ vũ, tham gia đánh nhau.