Tai nạn trên đường mòn Hồ Chí Minh khiến nam sinh tử vong

Một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra trên đường mòn Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Hương Bình, Hà Tĩnh), khiến nam sinh tử vong.

Ngày 16/10, thông tin từ UBND xã Hương Bình (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến một nam sinh tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, vào khoảng 5h15 ngày 16/10, người dân phát hiện em L.Đ.P (SN 2008, trú thôn 6, xã Hương Bình, Hà Tĩnh), học sinh Trường THPT Hàm Nghi bị tai nạn trên đường mòn Hồ Chí Minh đoạn cầu Làng Vàng, thuộc địa phận xã Phúc Đồng cũ, nay là xã Hương Bình; bên cạnh là chiếc xe máy BKS 38B1 – 153.55.

Ngay sau đó, em P. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

