Nguyên nhân dự án cầu đường sắt Đuống lỡ hẹn 'về đích' cuối năm

Bộ Xây dựng đã quyết định lùi thời gian về đích dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống vào năm 2026.

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt điều chỉnh dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống (cầu đường sắt Đuống). Theo đó, thời gian hoàn thành dự án được điều chỉnh sang năm 2026 (thời gian thực hiện trước đó từ năm 2022-2025).

Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Đường sắt thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc triển khai dự án, tuân thủ quy định pháp luật; quản lý chặt chẽ chất lượng, tiến độ và tổng mức đầu tư, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, tránh thất thoát, lãng phí; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ Xây dựng về công tác quản lý thực hiện dự án.

Dự án được khởi công từ tháng 9/2023, mục tiêu hoàn thành cuối năm 2025. (Ảnh: QH).

Ban Quản lý dự án Đường sắt có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chính quyền thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu tổ chức thi công; kịp thời báo cáo UBND TP Hà Nội các khó khăn, vướng mắc để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Ban Quản lý dự án Đường sắt phải lập kế hoạch và tiến độ thi công tổng thể, chi tiết, phù hợp với tiến độ giải phóng mặt bằng của địa phương và kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền chấp thuận, đảm bảo tiến độ cam kết, sớm hoàn thành dự án đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư.

Căn cứ tình hình thực tế và các điều khoản hợp đồng đã ký, Ban Quản lý dự án Đường sắt cần xử lý các nội dung liên quan theo quy định; hoàn thiện thủ tục cần thiết để triển khai, đảm bảo mục tiêu, hiệu quả đầu tư và thời gian thực hiện dự án theo quy định được duyệt.

Được biết, dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống (cầu đường sắt Đuống) có tổng mức đầu tư 1.848 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước, dự kiến hoàn thành trong năm 2025, đến nay, vẫn chưa có mặt bằng thi công đường đầu cầu, đường dẫn... khiến cho dự án bị chậm tiến độ.

Dự án được xây dựng trên địa bàn phường Việt Hưng (trước đây thuộc quận Long Biên) và xã Phù Đổng (trước đây thuộc huyện Gia Lâm) thành phố Hà Nội.

Trong dự án có cầu đường sắt có tổng chiều dài khoảng 1.000m, xây dựng về phía thượng lưu, tim cầu cách tim cầu Đuống cũ khoảng 16,5m, trùng với vị trí dự kiến đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 1 Hà Nội. Cầu được thiết kế cho đường sắt đơn khổ lồng 1.000mm và 1.435mm, tốc độ thiết kế 80km/h.

Do dự án chậm tiến độ vì chưa có mặt bằng thi công đường đầu cầu, đường dẫn, Bộ Xây dựng đã quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống (cầu đường sắt Đuống).