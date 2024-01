Quản lý thị trường Đắk Lắk trao học bổng cho học sinh nghèo

Sáng 9/1/2024, Đoàn thể Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Công ty Cổ phần APPOLLO OIL (TP HCM) trao hơn 50 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại Trường THCS Hùng Vương (thị xã Buôn Hồ).

Tham dự buổi lễ có đại điện Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk, Phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã Buôn Hồ, ông Nguyễn Văn Đức - Đại diện Công ty Cổ phần APPOLLO OIL, lãnh đạo UBND xã cùng hàng trăm học sinh Trường THCS Hùng Vương.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Đức - Đại diện Công ty Cổ phần APPOLLO OIL chia sẻ, mỗi dịp Tết đến xuân về, Công ty mong muốn đồng hành cùng các đơn vị để hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt lên trong học tập.

“Thông qua đơn vị Quản lý thị trường Đắk Lắk, đơn vị chúng tôi được đến đây. Nhân dịp Tết Nguyên đán sắp đến, chúng tôi mong góp một phần nhỏ để hỗ trợ các học sinh vùng sâu vùng xa có thành tích tốt trong quá trình học tập. Chúng tôi mong muốn những mầm non tương lai mai sau cố. học tập tạp, cố gắng phấn đấu để đi đến tương lai…chính các em sẽ là những con người xây dựng quê hương, xây dựng hình ảnh của dân tộc Việt Nam rạng ngời.”- ông Đức nói.

Đại diện Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk trao quà cho học sinh nghèo vượt khó.

Đáp lại sự chia sẻ của ông Đức, lãnh đạo Trường THCS Hùng Vương gửi lời cám ơn sâu sắc đến Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk, Công ty Cổ phần APPOLLO OIL… “Trường THCS Hùng Vương nằm ở khu vực vùng sâu vùng xa, đa số người dân nơi đây làm nông nghiệp. Do đó, các học sinh đến lớp có những hoàn cảnh khó khăn.

Tuy nhiên, những học sinh được nhận học bổng lần này là những mầm non tươi sáng cho tương lai. Đây cũng là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó đạt thành tích tốt trong quá trình học tập. Chính những học sinh này, là tấm gương sáng cho những học sinh khác noi gương theo. Thay mặt nhà trường, tôi xin chân thành cám ơn đến lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk và đơn vị tài trợ”- đại diện Trường THCS Hùng Vương chia sẻ.