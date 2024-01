Cô gái bán chó bị gài ma túy và hành trình tìm kẻ hãm hại

Theo hồ sơ vụ án, ngày 27/3/2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng: Nguyễn Hữu Thêm, sinh năm 1989 tại Sóc Trăng; Đỗ Xuân Khánh, sinh năm 1992 tại Đà Nẵng; Trần Trọng Nghĩa, sinh năm 2000 tại Bình Định; Trần Kim Thành, sinh năm 1991 và Nguyễn Ngọc Trọng, sinh năm 1992, cùng ngụ TP HCM về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và vu khống. (Các đối tượng từ trái qua phải: Nguyễn Ngọc Trọng, Trần Trọng Nghĩa, Đặng Xuân Khánh, Nguyễn Hữu Thêm, Trần Kim Thành.) Trước đó, vào lúc 9h30 ngày 3/2/2023, Công an phường 17, quận Gò Vấp nhận điện thoại của một người đàn ông với nội dung tố giác một người phụ nữ đang dừng xe mô tô biển kiểm soát 59G1-670.31 trước nhà số 530 đường Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp tàng trữ trái phép chất ma túy. Khi cán bộ trực ban hỏi danh tính người tố giác (có cam kết bảo mật thông tin), nhưng người này chỉ nói sợ bị trả thù nên không đồng ý cung cấp và tắt máy. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nhận tin báo, Ban chỉ huy Công an phường 17, quận Gò Vấp lập tức cử một tổ công tác xuống hiện trường và phát hiện có một cô gái với dáng vẻ giống như thông tin trình báo đang ngồi trên xe máy nên đã kiểm tra hành chính. Tại hiện trường, cô gái này khai tên Ng.B. P. A, sinh năm 2003, ngụ phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP HCM (tất cả trùng khớp với các loại giấy tờ tùy thân mà cô trình cho cơ quan Công an). Qua kiểm tra, phát hiện 3 túi nylon chứa tổng cộng 3,2378g chất bột màu trắng ở 3 vị trí là trong cốp xe, trong ví da treo cùng chìa khóa và kẹp giữa những chiếc bánh tráng trong túi treo trên xe nên đã đưa cả người và tang vật về trụ sở tiến hành lập biên bản. Ngoài ra khi khám xét khẩn cấp nơi ở của cô gái này, phát hiện, thu giữ tại vị trí lỗ thông gió trên cửa ra vào nhà vệ sinh tại tầng trệt 2 túi nylon 1,7402g chất bột màu trắng. Qua giám định xác định chất bột màu trắng chứa trong tất cả các túi nylon thu được đều là Methamphetamine. Với số lượng ma túy khá lớn nên sau khi lấy lời khai ban đầu để bổ sung vào biên bản, Công an quận Gò Vấp đã chuyển hồ sơ, đối tượng cùng tang vật lên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM tiếp tục điều tra làm rõ theo đúng trình tự. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Quá trình làm việc với điều tra viên, P.A khóc rất nhiều. Cô bảo, chưa từng bao giờ nhìn thấy ma túy và luôn khẳng định mình bị oan nhưng không biết vì sao lại có số ma túy đó theo mình. Tìm hiểu sâu cho thấy nghề nghiệp của P.A là kinh doanh mua bán chó, mèo trên mạng xã hội. Rà soát mối quan hệ với những người thân trong gia đình và một vài nhóm bạn bè mà P.A cung cấp thì hầu hết đều có công ăn việc làm ổn định và cũng không có ai nghiện hút ma túy hoặc có mối quan hệ nào với các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Những người hàng xóm nơi P.A cư ngụ cũng khẳng định, cô tuy còn trẻ tuổi nhưng rất chí thú làm ăn và có tình thương rất nhiều với các loại thú cưng chứ không thấy có mội quan hệ bất thường nào. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Công an xác định P.A không liên quan đến số ma túy bị thu giữ nêu trên mà có nhiều nghi vấn xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trong cuộc sống nên đã bị các đối tượng trả thù bằng thủ đoạn vu khống. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Quá trình điều tra cơ quan Công an thu thập được thông tin, vào khoảng 8h30 ngày 3/2/2023, một khách hàng sử dụng tài khoản Facebook “Trần Thị Mỹ Hạnh” liên hệ với P.A đã đặt mua chó cảnh. Sau khi chấp nhận giá cả, bên mua yêu cầu giao đến địa chỉ 530 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp vào lúc 9h30. Ngoài ra, người mua còn nhờ P.A ghé vào một địa điểm khu vực chân cầu Trường Đai (thuộc quận 12) nhận giúp 2 bịch bánh tráng. Đến 9h25 cùng ngày, khi P.A mang chó đến điểm hẹn và gọi cho “Trần Thị Mỹ Hạnh” nhưng được trả lời là đang bận và đề nghị đợi thêm 5 phút thì Công an phường 17, quận Gò Vấp đến kiểm tra, phát hiện sự việc nêu trên. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Phân tích từng chi tiết trong giao dịch mua bán chó cảnh này, cơ quan Công an nhận thấy có rất nhiều điều bất thường. Thứ nhất, mỗi lần giao dịch, P.A thường đưa ra giá cao hơn bình thường một chút để bên mua trả thấp xuống là vừa, nhưng đối với trường hợp này thì không trả giá mà đặt lệnh mua ngay. Thứ hai, sau khi hẹn giờ giao hàng, người mua còn nhờ P.A đến một điểm đã được xác định từ trước để lấy giúp bánh tráng (có kẹp sẵn ma túy). Thứ ba, khi người bán liên hệ giao hàng thì người mua bảo đứng chờ và chỉ chưa đầy 5 phút thì Công an đến kiểm tra. Thứ tư, khi trình báo với cơ quan Công an, người mua đọc vanh vách biển số xe gắn máy mà không chút vấp váp. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Từ những phân tích trên, cơ quan Công an lập tức tập trung khai thác sâu những mối quan hệ và phát hiện Nguyễn Hữu Thêm, Đỗ Xuân Khánh trước khi xảy ra vụ việc, thường xuyên đến chỗ ở của P.A, nhưng kể từ lúc xảy ra vụ việc thì ngưng giao dịch mua bán, sống khép kín, không giao du với bạn bè. Thậm chí mỗi khi ra vào nhà cũng đều ngó trước, nhìn sau. Từ những nhận định trên, cơ quan Công an quyết định triệu tập Thêm, Khánh lên làm việc. Lúc đầu hai đối tượng này tìm cách quanh co, nhưng trước sự kiên quyết của các điều tra viên, cuối cùng cả hai đã phải cúi đầu nhận tội. (Đối tượng Thêm) Theo lời khai của Nguyễn Hữu Thêm, trước đây, hắn chơi chung nhóm bạn và thường xuyên đến nhà P.A. Cuối năm 2022, Thêm đem lòng yêu một người bạn trai cùng nhóm, nhưng P.A lại phân tích rằng bạn nam kia rất “chuẩn men”, thích con gái nên không phù hợp với mối quan hệ yêu đương đồng tính. Cho rằng P.A cố tình làm như vậy là để giành người yêu với mình, Thêm sinh lòng hận thù và tìm đến Đỗ Xuân Khánh (sinh năm 1992; nơi thường trú: 97 Phan Thúc Duyện, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) bàn bạc cùng lên kế hoạch trả thù. Sau khi đưa ra nhiều phương án, cuối cùng cả hai thống nhất thủ đoạn đặt mua ma túy gài vào các vị trí tại chỗ ở và trên xe của P.A để đẩy bạn vào tù mà không sợ bị phát hiện. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Biết P.A có thói quen không đóng cửa nhà, xe đậu cũng không rút chìa khóa... nên Thêm đã liên hệ với Trần Kim Thành, sinh năm 1991, ngụ tại 142/3 Phan Văn Trị, phường 12, quận Bình Thạnh mua 4,978g ma túy với giá 3.400.000 đồng mang về chia nhỏ thành nhiều túi nhét vào cốp xe máy, ví da treo trên chìa khóa, lỗ thông gió nhà tắm của P.A. Cảm thấy chưa đủ nặng ký, Thêm còn kẹp ma túy vào giữa hai chiếc bánh tráng gửi một người bạn rồi dặn nếu có ai tên P.A đến lấy thì giao nhằm tạo nhiều chứng cứ về việc cô này tàng trữ trái phép chất ma túy. (Đối tượng Trần Kim Thành) Chuẩn bị xong xuôi, Thêm bảo Đỗ Xuân Khánh tạo tài khoản Facebook ảo “Trần Thị Mỹ Hạnh” để đặt mua chó cảnh từ P.A rồi yêu cầu cô giao chó cảnh đến địa chỉ 530 đường Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp theo thời gian ấn định. Và khi P.A nằm gọn trong cái bẫy của mình thì lập tức thông báo cho Công an địa phương đến bắt quả tang… “Thật ra người bạn ấy đã có bạn gái và cũng chưa từng để ý em, nhưng khi nghe P.A phân tích, em lại mù quáng không chịu nghe theo mà cho rằng P.A muốn tranh giành với mình nên trong cơn ghen đã làm chuyện tồi tệ để hại bạn, lại còn kéo theo bạn khác vào tù… Em biết tội rồi, chỉ mong được giảm nhẹ để nhanh chóng được trở về làm lại cuộc đời… Cho em xin lỗi bạn P.A cùng các bạn khác trong nhóm…”, Thêm tỏ thái độ ân hận. >>> Xem thêm video: Chân dung bố vợ trùm ma túy một thời Tàng Keangnam vừa bị bắt.

