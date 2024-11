Nhân viên tiệm vàng nhanh trí giúp cụ bà khỏi mất 1 cây vàng

Ngày 28/11, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, khoảng 14h ngày 27/11, Công an phường Phúc Thành, TP Ninh Bình nhận được tin báo của Tiệm vàng Hương Sơn, có địa chỉ tại đường Trần Hưng Đạo, phố Phúc Trung, phường Phúc Thành về việc có một cụ bà đến bán 2 sợi dây chuyền, 1 lắc tay, 1 vòng tay đính hạt, 1 đôi hoa tai... với tổng số lượng 1 cây vàng 9999, trị giá 84 triệu đồng. Quá trình giao dịch, cụ bà luôn có biểu hiện lo lắng, sợ hãi và có một số điện thoại gọi đến thúc giục việc chuyển tiền…

Cán bộ Công an làm thủ tục bàn giao lại tài sản cho cụ Th.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Tổ công tác của Công an phường Phúc Thành đã nhanh chóng có mặt tại Tiệm vàng để xác minh vụ việc… Quá trình làm việc, động viên, cụ bà cung cấp thông tin tên là Đặng Thị Th, sinh năm 1946, ở phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, khoảng 9h ngày 27/11/2024 cụ nhận được điện thoại của một người tự xưng là cán bộ Cục ma túy, Bộ Công an thông báo cụ đang bị điều tra vì có liên quan đến một vụ án ma tuý, Cơ quan Công an đang chuẩn bị bắt tạm giam, nếu muốn chứng minh mình vô tội cụ phải đặt một số tiền để bảo đảm…

Vì quá lo sợ, cụ Th đã mang toàn bộ 1 cây vàng mà cụ dành dụm dưỡng già đi bán để chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng… Được cán bộ Công an phân tích, thông báo, nêu rõ đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của kẻ xấu trên không gian mạng và mạng viễn thông, cụ Th mới hiểu ra và rất vui mừng, hết lời cảm ơn Tiệm vàng Hương Sơn và Công an phường Phúc Thành đã giúp cụ không trở thành nạn nhân của bọn tội phạm…