Nữ tiểu thương trả lại 4 cây vàng, tiền mặt cho khách bỏ quên

Công an phường 1, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vừa tiến hành phối hợp với chị Lê Thị Kim Ngân để trao trả lại chiếc túi xách chứa 4 cây vàng 9999 cho người bị bỏ quên. Trước đó, khoảng 16h ngày 23/12, chị Ngân nhặt được 1 túi xách của ai đó bỏ quên tại quầy hàng ở Hội chợ thương mại TP Bảo Lộc trên đường Hoàng Văn Thụ (phường 1, TP. Bảo Lộc). Chị Ngân là tiểu thương từ huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) đến buôn bán tại Hội chợ thương mại TP. Bảo Lộc.

Chị Ngân sau khi nhặt được túi xách chứa 4 cây vàng 9999 cùng tiền mặt đã đưa đến Công an phường 1, TP. Bảo Lộc trình báo, tìm kiếm người bỏ quên.

Công an phường 1 xác minh và phối hợp với chị Ngân trao trả lại toàn bộ tài sản cho bà L.

Quá trình kiểm tra, chị Ngân và cơ quan chức năng xác định có nhiều nhẫn vàng 9999 với tổng trị giá hơn 320 triệu đồng cùng một số tiền nước ngoài và các giấy tờ tùy thân mang tên Ph.T.L. (ngụ tại phường Lộc Phát, TP. Bảo Lộc). Sau đó, Công an phường 1, TP. Bảo Lộc đã tiến hành xác minh và mời bà Ph.T.L. đến trụ sở công an nhận lại số tài sản trên. Nhận lại được tài sản bị bỏ quên, bà Ph.T.L. gửi lời cảm ơn đến chị Ngân và các chiến sĩ công an hỗ trợ bà tìm lại vàng và tiền.

