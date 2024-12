Chủ tạp hóa 3 lần nhận chuyển nhầm tiền và cái kết ấm lòng

Công an tỉnh Hậu Giang vừa tiếp nhận số tiền 84,5 triệu đồng của người dân giao nộp do người khác gửi nhầm, đây là lần thứ 3 tài khoản này bỗng dưng nhận được tiền, tổng cộng hơn 300 triệu đồng. Người đến giao nộp tiền nhận chuyển nhầm là ông Dương Quốc Quân, chủ cửa hàng tạp hóa ở thị xã Long Mỹ (Hậu Giang), bàn giao cho Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hậu Giang).

Ông Quân giao nộp tiền cho cơ quan Công an. Theo ông Quân, vào chiều ngày 19/12, có người chuyển vào tài khoản ngân hàng của ông số tiền 84,5 triệu đồng. Sau khi ông kiểm tra các mối quan hệ làm ăn, mua hàng hóa, bạn bè thì không xác định được người chuyển nên đã mang tất cả số tiền trên đến phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hậu Giang giao nộp nhờ tìm trả lại cho người chuyển tiền nhầm. Ông Quân cho biết, trước đây tài khoản của ông từng tiếp nhận khoản tiền 220 triệu đồng của 2 người chuyển nhầm. Sau khi kiểm tra và xác định được người chuyển nhầm, ông Quân đã chuyển trả lại cho họ. Tuy nhiên, do lần này ông không xác định được người chuyển nhầm nên phải nhờ đến cơ quan chức năng hỗ trợ. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hậu Giang đã lập biên bản tiếp nhận số tiền trên từ ông Quân và khuyến cáo người dân khi nhận được tiền chuyển vào tài khoản mà không xác định được người gửi thì đến cơ quan công an trình báo để được hướng dẫn, không nên chiếm giữ, sử dụng vì rất có thể rơi vào của bẫy tội phạm như lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc cho vay lãi nặng.