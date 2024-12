Bộ Công an trao 200 căn nhà cho người nghèo ở Quảng Trị

Ngày 23/12, tại huyện Đakrông (Quảng Trị), Bộ Công an phối hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khánh thành và bàn giao 200 căn nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở tại hai huyện Đakrông và Hướng Hóa.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị rút băng khánh thành nhà tình nghĩa cho hộ nghèo.

Thực hiện chủ trương của Trung ương, Chính phủ và Đề án của Bộ Công an về xóa nhà tạm, nhà dột nát và hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều năm qua Bộ Công an đã vận động nguồn lực, hỗ trợ xây dựng 17.200 căn nhà tại nhiều tỉnh trên cả nước.

Tại Quảng Trị, với nguồn kinh phí từ Bộ Công an hỗ trợ, Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị, tổ chức liên quan triển khai xây dựng 200 nhà ở cho người nghèo tại hai huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông, với mức hỗ trợ 50 triệu đồng/căn nhà.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của tỉnh Quảng Trị, tinh thần vì Nhân dân phục vụ của Ban Giám đốc, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị trong hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình khó khăn.

>>> Mời độc giả xem thêm video Các siêu thị đồng loạt giảm giá để hỗ trợ người dân sau bão: