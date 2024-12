Hà Nội: Công an giúp 2 cháu nhỏ đi lạc về với gia đình

Ngày 2/12, Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội cho biết, đã nhận được thư cảm ơn của 2 gia đình, trong đó có gia đình chị V.A (ở Hà Nội), về việc Công an phường Quảng An đã tìm giúp con trai chị bị khuyết tật bẩm sinh về đoàn tụ cùng gia đình.

Công an phường Quảng An bàn giao 2 cháu nhỏ về cho gia đình.

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 1/12, Công an phường Quảng An tiếp nhận 1 cháu bé đi lạc tại số 67 Xuân Diệu - Quảng An. Ngay sau đó, Công an phường Quảng An đã đưa cháu về trụ sở. Đồng thời bằng biện pháp nghiệp vụ tìm người thân cho cháu.

Được biết, cháu tên là N.T.H (sinh năm 2016; bị khuyết tật nặng, chậm phát triển, chậm nói). Công an phường Quảng An, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ đã khẩn trương liên lạc được với chị V.A đến đón cháu về.

Cùng ngày (1/12) Công an phường Quảng An cũng đã bàn giao 1 cháu bé bị đi lạc trong khu vực phủ Tây Hồ cho gia đình đi lễ ngày mùng 1. Sau khi đón nhận con, các gia đình đều cảm kích trước sự tận tụy của lực lượng công an.