Băng cướp tại ngã ba “tử thần” và hành trình tiêu diệt tên cầm đầu

Theo hồ sơ vụ án, đầu những năm 1990, Lạng Sơn với những hoạt động kinh tế náo nhiệt đã thu hút sự chú ý không chỉ của dân đi buôn, mà còn của đám tội phạm cướp giật. Băng cướp do "con quỷ điên" họ Bạch suốt nhiều năm đã liên tục gây ra các vụ giết người, cướp tài sản rúng động. Thế nhưng, Bạch Văn Chanh chưa phải là kẻ khiến cánh đi buôn và người dân sinh sống nơi đây sợ hãi nhất. Ở khu ngã ba được mệnh danh là "tử thần" (nơi giáp danh 3 tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang) còn một băng cướp khác với cách gây án vô cùng tàn bạo. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ngã ba Đình Lập luôn là tâm điểm của các hoạt động giao thương, chính vì thể Đỗ Cao Thắng, một giang hồ "có số" đã chọn đây làm địa điểm để "làm ăn". Nhắc đến Thắng, nhiều người nghĩ ngay tới một kẻ máu lạnh, sẵn sàng làm những việc "động trời" mà chẳng hề chớp mắt. Thắng sinh ra ở Quảng Ninh trong một gia đình tử tế. Ngay từ khi còn trẻ, Thắng đã muốn trở thành kẻ sống bên lề xã hội. Gã kết thân với nhiều đối tượng lưu manh, trộm cắp và từ đó hình thành nên một nhóm tội phạm. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Năm 1986, sau một lần đi uống rượu về, Thắng và Sái Việt Chinh thấy có anh bộ đội đang đi một mình trên đường. Chẳng nói chẳng rằng, gã rút lưỡi lê súng AK tiến đến, đe dọa anh bộ đội để đòi chiếc mũ. Lấy được mũ, Thắng lại đòi thêm chiếc áo, khi anh bộ đội còn chần chừ thì Thắng "nổi điên" lao vào đấm đá. Bị hai kẻ côn đồ có hung khí truy đuổi, anh bộ đội chạy thoát về đơn vị. Khi bị công an, quân đội truy tìm, Thắng chống trả quyết liệt, đâm bị thương hai chiến sĩ trước khi bị bắt. Sau vụ này, Thắng trở thành cái tên khiến nhiều người khiếp hãi. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Thắng tụ tập được một loạt các đàn em có "máu mặt" tại Đình Lập để hoạt động tội phạm. Cần vũ khí, Thắng dẫn đệ tử đột nhập Huyện đội Đình Lập ăn trộm 4 khẩu AK và lựu đạn. Có súng, băng cướp của gã trở nên tàn bạo hơn bao giờ hết. Một ngày cuối tháng 7/1991, Thắng rủ Tô Văn Phương đem theo súng đến Sơn Động. Thấy xe của anh Nông Quang T đi qua, Thắng ôm súng đứng ra giữa đường chặn lại để Phương lên xe, cướp sạch tiền của khách. Gây án xong, hai tên quay về Khe Dăm (Đình Lập) và chặn anh Q. nhằm cướp xe máy, nhưng bất thành. Thắng đã xả súng bắn nát chiếc xe và làm bị thương anh Q. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sau vụ này, Thắng đưa đàn em về Quảng Ninh. Chỉ vài ngày sau, gã lại cùng đám "lâu la" gây ra nhiều vụ cướp manh động khác, trong đó 2 lần cướp phải xe của Công an huyện Đình Lập, làm 1 cán bộ công an bị thương. Trước sự hung hãn, manh động của băng cướp do Thắng cầm đầu, thời điểm đó Công an tỉnh Lạng Sơn và Bộ Công an đặt ra quyết tâm phải bắt giữ hoặc tiêu diệt những tên này. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Thời gian sau đó, công an đã bắt giữ 4 tên và vận động được 2 tên ra đầu thú. Việc làm này khiến Thắng "sôi máu", gã như con thú bị thương và liên tục gây án. Thắng chỉ đạo đàn em khi cướp, nếu ai chống cự thì bắn chết. Khoảng đầu tháng 12/1991, Thắng và đàn em tên Hải chặn xe khách để cướp thì bất ngờ bị Công an Đình Lập tấn công. Thấy đệ tử bị tiêu diệt, Thắng điên cuồng chống trả, bắt chết 1 đồng chí công an rồi bỏ trốn. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Chỉ vài tháng sau, Thắng "kéo quân" đến Bắc Lãng (Đình Lập) tiếp tục chặn xe để cướp. Người lái xe phản ứng lại thì bị Thắng bắn thẳng vào xe khiến 2 người thiệt mạng, 5 người bị thương. Chiếc xe dừng lại, nhóm cướp chuẩn bị leo lên để lấy chiến lợi phẩm thì bị công an phát hiện, truy đuổi. Vụ việc này làm Thắng nghi ngờ ông Đàm Văn K. (Trưởng thôn) đã mật báo và quyết định trả thù. Thắng mang súng đến thẳng nhà ông K, bắt tất cả người trong nhà ông này ra sân đứng thành hàng dọc rồi lên đạn. Gã bắn hai loạt đạn vào ông K. khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ rồi bỏ đi. Sự tàn bạo của Thắng khiến lực lượng công an càng quyết tâm truy lùng. Đến tháng 3/1992, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện Thắng đang lần trốn tại một căn chòi hoang trên nương. Ban đầu, công an bắc loa để thuyết phục Thắng đầu hàng, nhưng nhiều giờ trôi qua, gã vẫn bất chấp, bắn về phía công an hòng thoát thân. Biết không thể "cái hoá" được tên tội phạm sừng sỏ này, Công an Lạng Sơn quyết định tiêu diệt. Thắng bỏ mạng sau một loạt đạn chính xác của các chiến sĩ đang khép vòng vây. >>> Xem thêm video: Cô gái mất tích từ mùng 7 Tết bị sát hại, giấu thi thể như thế nào?

Theo hồ sơ vụ án, đầu những năm 1990, Lạng Sơn với những hoạt động kinh tế náo nhiệt đã thu hút sự chú ý không chỉ của dân đi buôn, mà còn của đám tội phạm cướp giật. Băng cướp do "con quỷ điên" họ Bạch suốt nhiều năm đã liên tục gây ra các vụ giết người, cướp tài sản rúng động. Thế nhưng, Bạch Văn Chanh chưa phải là kẻ khiến cánh đi buôn và người dân sinh sống nơi đây sợ hãi nhất. Ở khu ngã ba được mệnh danh là "tử thần" (nơi giáp danh 3 tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang) còn một băng cướp khác với cách gây án vô cùng tàn bạo. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ngã ba Đình Lập luôn là tâm điểm của các hoạt động giao thương, chính vì thể Đỗ Cao Thắng, một giang hồ "có số" đã chọn đây làm địa điểm để "làm ăn". Nhắc đến Thắng, nhiều người nghĩ ngay tới một kẻ máu lạnh, sẵn sàng làm những việc "động trời" mà chẳng hề chớp mắt. Thắng sinh ra ở Quảng Ninh trong một gia đình tử tế. Ngay từ khi còn trẻ, Thắng đã muốn trở thành kẻ sống bên lề xã hội. Gã kết thân với nhiều đối tượng lưu manh, trộm cắp và từ đó hình thành nên một nhóm tội phạm. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Năm 1986, sau một lần đi uống rượu về, Thắng và Sái Việt Chinh thấy có anh bộ đội đang đi một mình trên đường. Chẳng nói chẳng rằng, gã rút lưỡi lê súng AK tiến đến, đe dọa anh bộ đội để đòi chiếc mũ. Lấy được mũ, Thắng lại đòi thêm chiếc áo, khi anh bộ đội còn chần chừ thì Thắng "nổi điên" lao vào đấm đá. Bị hai kẻ côn đồ có hung khí truy đuổi, anh bộ đội chạy thoát về đơn vị. Khi bị công an, quân đội truy tìm, Thắng chống trả quyết liệt, đâm bị thương hai chiến sĩ trước khi bị bắt. Sau vụ này, Thắng trở thành cái tên khiến nhiều người khiếp hãi. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Thắng tụ tập được một loạt các đàn em có "máu mặt" tại Đình Lập để hoạt động tội phạm. Cần vũ khí, Thắng dẫn đệ tử đột nhập Huyện đội Đình Lập ăn trộm 4 khẩu AK và lựu đạn. Có súng, băng cướp của gã trở nên tàn bạo hơn bao giờ hết. Một ngày cuối tháng 7/1991, Thắng rủ Tô Văn Phương đem theo súng đến Sơn Động. Thấy xe của anh Nông Quang T đi qua, Thắng ôm súng đứng ra giữa đường chặn lại để Phương lên xe, cướp sạch tiền của khách. Gây án xong, hai tên quay về Khe Dăm (Đình Lập) và chặn anh Q. nhằm cướp xe máy, nhưng bất thành. Thắng đã xả súng bắn nát chiếc xe và làm bị thương anh Q. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sau vụ này, Thắng đưa đàn em về Quảng Ninh. Chỉ vài ngày sau, gã lại cùng đám "lâu la" gây ra nhiều vụ cướp manh động khác, trong đó 2 lần cướp phải xe của Công an huyện Đình Lập, làm 1 cán bộ công an bị thương. Trước sự hung hãn, manh động của băng cướp do Thắng cầm đầu, thời điểm đó Công an tỉnh Lạng Sơn và Bộ Công an đặt ra quyết tâm phải bắt giữ hoặc tiêu diệt những tên này. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Thời gian sau đó, công an đã bắt giữ 4 tên và vận động được 2 tên ra đầu thú. Việc làm này khiến Thắng "sôi máu", gã như con thú bị thương và liên tục gây án. Thắng chỉ đạo đàn em khi cướp, nếu ai chống cự thì bắn chết. Khoảng đầu tháng 12/1991, Thắng và đàn em tên Hải chặn xe khách để cướp thì bất ngờ bị Công an Đình Lập tấn công. Thấy đệ tử bị tiêu diệt, Thắng điên cuồng chống trả, bắt chết 1 đồng chí công an rồi bỏ trốn. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Chỉ vài tháng sau, Thắng "kéo quân" đến Bắc Lãng (Đình Lập) tiếp tục chặn xe để cướp. Người lái xe phản ứng lại thì bị Thắng bắn thẳng vào xe khiến 2 người thiệt mạng, 5 người bị thương. Chiếc xe dừng lại, nhóm cướp chuẩn bị leo lên để lấy chiến lợi phẩm thì bị công an phát hiện, truy đuổi. Vụ việc này làm Thắng nghi ngờ ông Đàm Văn K. (Trưởng thôn) đã mật báo và quyết định trả thù. Thắng mang súng đến thẳng nhà ông K, bắt tất cả người trong nhà ông này ra sân đứng thành hàng dọc rồi lên đạn. Gã bắn hai loạt đạn vào ông K. khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ rồi bỏ đi. Sự tàn bạo của Thắng khiến lực lượng công an càng quyết tâm truy lùng. Đến tháng 3/1992, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện Thắng đang lần trốn tại một căn chòi hoang trên nương. Ban đầu, công an bắc loa để thuyết phục Thắng đầu hàng, nhưng nhiều giờ trôi qua, gã vẫn bất chấp, bắn về phía công an hòng thoát thân. Biết không thể "cái hoá" được tên tội phạm sừng sỏ này, Công an Lạng Sơn quyết định tiêu diệt. Thắng bỏ mạng sau một loạt đạn chính xác của các chiến sĩ đang khép vòng vây. >>> Xem thêm video: Cô gái mất tích từ mùng 7 Tết bị sát hại, giấu thi thể như thế nào?