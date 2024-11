Công an Hà Nội giúp đỡ bé trai 10 tuổi đi lạc về với gia đình

Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP vừa nhận được thư cảm ơn của gia đình chị Đ.T.H.H (SN 1982; trú tại: quận Hoàng Mai, Hà Nội). Trong thư, chị bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến các cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông CATP đã kịp thời hỗ trợ giúp đỡ gia đình chị tìm thấy con trai 10 tuổi đi lạc.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 bàn giao cháu bé cho gia đình.

Theo đó, sáng 2/11/2024, tổ tuần tra kiểm soát, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 gồm Đại úy Nguyễn Thanh Tùng và Thiếu tá Nguyễn Triệu Hải làm nhiệm vụ trên tuyến đường Giải Phóng phát hiện một cháu nhỏ khoảng 10 tuổi đang đi bộ dọc theo khu vực đường sắt, gần Bệnh viện Bạch Mai.

Thấy dấu hiệu bất thường, tổ công tác lập tức tiếp cận, đưa cháu ra khỏi hành lang an toàn giao thông đường sắt đồng thời hỏi han về gia đình người thân của cháu bé. Khi trao đổi với cháu bé, tổ công tác phát hiện cháu không nói được, do đó không thể xác định được người thân hoặc địa chỉ ở đâu. Trước tình hình đó, tổ công tác đã báo cáo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 và đưa cháu về trụ sở đơn vị để chăm sóc. Tại trụ sở, tổ công tác đã gửi thông tin cháu nhỏ đến các đơn vị nghiệp vụ trên địa bàn để kiểm tra rà soát các tin báo liên quan đến trẻ nhỏ đi lạc.

Sau nhiều giờ nỗ lực, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 với sự hỗ trợ của các đơn vị nghiệp vụ đã xác định được nhân thân của cháu đồng thời liên hệ với mẹ cháu là chị H đến trụ sở Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 04 để đón cháu về.

Thư cảm ơn của chị H. gửi Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4.

Tại cơ quan công an, chị H. không giấu được vui mừng vì đã tìm thấy con. Chị cho biết, sáng sớm 2/11/2024, cháu P.N.K (SN 2014; có bệnh lý bị hạn chế về khả năng nói) đã bỏ nhà đi đâu không rõ, cả gia đình đang hết sức lo lắng tỏa đi các hướng để tìm cháu, đồng thời báo công an phường Tương Mai để hỗ trợ. Khi nhận được tin của các cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, chị đã hết sức vui mừng và ngay lập tức đến cơ quan công an để đón cháu về.

Thay mặt gia đình, chị H. đã viết thư cảm ơn Ban chỉ huy cùng cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 đã nỗ lực hỗ trợ gia đình tìm được con. Hành động của các đồng chí thể hiện tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nhân dân phục vụ.

CSGT xin đường cho xe chở sản phụ vỡ ối đến bệnh viện Từ Dũ