Đắk Lắk: CSGT luôn đồng hành cùng người dân trên mọi tuyến đường

Với tinh thần quyết liệt, thượng tôn pháp luật, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk thời gian qua đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý quyết liệt các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. Không chỉ vậy, các cán bộ, chiến sĩ CSGT còn dầm mình trong mưa hỗ trợ người dân đẩy xe chết máy, dọn dẹp đất đá sạt lở, cây cối gãy ngã, hướng dẫn người dân đi lại thuận tiện… thể hiện đúng tinh thần vì nhân dân phục vụ với phương châm "Lúc dân cần cảnh sát giao thông có, đâu dân khó có cảnh sát giao thông". Hỗ trợ bà Lê Thị Hương (sinh năm 1967, trú tại Thôn 6, xã Ea Ral, huyện Ea H'Leo) đưa xe bị chết máy đến nơi an toàn trong cơn mưa lớn vào lúc 15h25' ngày 06/7/2024, tại Km 1740 đường Hồ Chí Minh (thuộc địa bàn phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk). Hỗ trợ chị Nguyễn Hoàng Bảo (trú tại Thôn 2, xã Yang Reh, huyện Krông Bông) lấy lại điện thoại bị cướp giật vào lúc 16h15', ngày 25/7/2024, tại Km25 QL27 (thuộc địa bàn xã Yang Reh, huyện Krông Bông, Đắk Lắk) Kịp thời trả lại gần 30 triệu đồng cho anh Phan Ngọc Hùng (sinh năm 1980, thường trú tại Thôn 3, Hòa Tiến, Krông Pắc, Đắk Lắk). Số tiền trên anh Hùng đánh rơi bên vệ đường vào lúc 14h20' ngày 21/8/2024, tại khu vực Km133 Quốc lộ 26 (thường gọi là Km19, thuộc địa bàn xã Ea Knuêc,huyện Krông Pắc, Đắk Lắk). Giúp đỡ ông Nguyễn Đình Bân (sinh ngày 15/07/1962, trú tại thôn Tân Hòa, xã EaKuăng, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) khi đang điều khiển phương tiện bị ngất xỉu trên đường vào ngày 13/8/2024, tại Km 133+400 QL26 (thuộc địa bàn xã Ea Knuêc,huyện Krông Pắc, Đắk Lắk). Vào lúc 16h00' ngày 25/8/2024, tại km 44+700 Quốc lộ 26 (thuộc địa bàn xã Ea Trang, huyện M'Đrắk), thời tiết mưa lớn kèm giông lốc làm tốc mái một ngôi nhà và làm cây cối gãy ngã ra phần đường xe chạy, gây ùn tắc giao thông, cản trở phương tiện qua lại. Lực lượng CSGT đã kịp thời có mặt cùng người dân chặt cây, dọn dẹp để giải tỏa ùn tắc, đưa mặt đường trở lại thông thoáng, bảo đảm người dân đi lại thuận tiện, an toàn. Trong tháng 9 và tháng 10/2024 (tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh thường xuyên ứng trực, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT, hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện an toàn cho lứa tuổi học sinh; đồng thời phát tờ rơi, hướng dẫn các em học sinh qua đường tại các khu vực cổng trường phức tạp về TTATGT vào giờ cao điểm, nhất là những hôm thời tiết mưa gió, sương mù, đường trơn trượt... Thời gian tới, lực lượng CSGT Công an tỉnh sẽ tiếp tục thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao, luôn đồng hành cùng người dân trên mọi tuyến đường. Khi gặp sự cố về phương tiện, gặp nạn trên đường hoặc cần hỗ trợ, người dân có thể liên hệ với lực lượng chức năng gần nhất hoặc liên lạc với lực lượng Cảnh sát giao thông qua trực ban Phòng Cảnh sát giao thông (số điện thoại: 02623.968163), tài khoản Zalo "Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk".

