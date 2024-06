Chân dung thượng úy công an cứu người giữa dòng nước lũ ở Hà Giang

Ngày 13/6, thừa uỷ quyền của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Hải Dương - Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Giang đã trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Mèo Vạc, vì đã có hành động dũng cảm cứu người giữa dòng nước lũ. Trước đó, chiều 10/6, tổ công tác của Công an huyện Mèo Vạc làm nhiệm vụ ứng trực hỗ trợ du khách vận chuyển hành lý do bị mắc kẹt tại tuyến đường xuống sông Nho Quế. Trong lúc làm nhiệm vụ, có 3 công dân của xã Thượng Phùng (huyện Mèo Vạc) cố đi qua suối chảy xiết và bị cuốn trôi. Không ngần ngại, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường đã nhanh chóng lao xuống dòng nước lũ và đưa nạn nhân vào bờ thành công. Ba người dân được thượng úy Tường cứu là anh Sùng Mí Dính (sinh năm 1981) và vợ là chị Vừ Thị Thò (sinh năm 1980) cùng con trai Vừ Mí Pó (sinh năm 2005). Nhớ lại khoảnh khắc đó, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường nói: "Nước lúc đó chảy xiết, cuốn họ về phía hạ nguồn. Khi nhìn thấy, tôi vội nhảy từ trên máy xúc xuống, dùng hết sức kéo họ vào bờ. Tôi không nghĩ mình đã làm được như thế, nếu chậm hơn, bị trôi thêm 20 - 30m nữa có lẽ sẽ không cứu được...". Tỉnh Đoàn Hà Giang cũng đã tặng bằng khen, biểu dương hành động dũng cảm của Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường không ngại hiểm nguy, sẵn sàng quên mình vì tính mạng của người khác. >>> Xem thêm video: Thượng úy nhảy từ cầu cao 20m cứu người ở Hà Nam. Nguồn: ĐTHĐT.

