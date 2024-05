Ngôi chùa cưu mang những mảnh đời bất hạnh ở Hà Tĩnh

Trải qua bao thăng trầm, chùa Vĩnh đã bị xuống cấp nghiêm trọng, chỉ còn lại phần móng. Năm 2018, sư thầy Thích Đồng Pháp về tiếp quản và giữ chức trụ trì chùa Vĩnh, do không có chỗ ở, sư thầy đã dựng tạm một mái nhà tranh để có chỗ trú mưa nắng. Như một sự hữu duyên, từ ngày sư thầy về với chùa Vĩnh đã có nhiều phận đời bất hạnh đến chùa xin được nương nhờ cửa Phật. Dù điều kiện cơ sở vật chất khó khăn thiếu thốn, kinh phí hoạt động gần như không có, nhưng nhà chùa vẫn nhận nuôi dưỡng, chăm sóc… Hiện, nhà chùa đang nuôi 8 trẻ (cháu lớn nhất 4 tuổi, cháu nhỏ nhất chỉ mới 3 tháng tuổi) và 5 người khuyết tật. Tất cả những đứa trẻ sơ sinh được đưa đến chùa, đều do chính tay sư thầy Thích Đồng Pháp chăm sóc, nuôi dưỡng. Thầy cũng là người trực tiếp đi xin sữa, quần áo, đồ dùng, dạy bảo điều hay lẽ phải cho các em. Cảm động trước việc làm công đức của sư thầy, đã có nhiều phật tử, người già ở trong vùng tự nguyện vào chùa phụ giúp thầy chăm sóc, nuôi dưỡng các em nhỏ. Sư thầy Thích Đồng Pháp, trụ trì chùa Vĩnh, chia sẻ: “Các cháu rất đáng thương, không có ai để nương tựa nên mình đã tiếp nhận, nuôi dưỡng. Nhìn chúng lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc… tôi cũng cảm thấy ấm áp, an lòng. Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, hiện nhà chùa đã làm được giấy khai sinh cho một số cháu theo đúng quy định pháp luật”. Một số cháu bé sơ sinh bị người thân bỏ rơi trước cổng chùa Vĩnh, nhờ sư thầy chăm sóc... Nhiều phật tử, nhà hảo tâm về thăm và tặng quà cho các cháu cơ nhỡ tại chùa Vĩnh.

